Рейтинг@Mail.ru
В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/karelija-1976503992.html
В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел
В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел - РИА Новости, 05.10.2024
В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел
Житель Петрозаводска в Карелии, называющий себя блогером, снимал на видео, как его проверяют сотрудники ГАИ в Ленинградской области, и стал фигурантом трёх... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:37
2024-10-05T12:37
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
петрозаводск
ленинградская область
гибдд мвд рф
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Житель Петрозаводска в Карелии, называющий себя блогером, снимал на видео, как его проверяют сотрудники ГАИ в Ленинградской области, и стал фигурантом трёх уголовных дел после того, как правоохранители изучили опубликованный контент, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в конце августа на 235-м километре автодороги "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти сотрудники ГАИ остановили автомобиль Toyota Corolla в рамках выборочной проверки. Водитель, отказавшись предъявить права и регистрационные документы, стал записывать происходящее на видео. При этом, как отмечают в главном управлении МВД, он вёл себя "крайне вызывающе" и "экзаменовал" правоохранителей на знание законов. "Было установлено, что провокатором является 46-летний житель республики Карелия, который у себя на канале позиционирует себя как видеоблогер и юрист... Правоохранители не оценили "работу" контентмейкера и приняли решение о его доставлении в отдел полиции. Это решение было встречено блогером с явной агрессией: не стесняясь в выражениях, он сыпал угрозы в адрес инспекторов ДПС", – рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчину отправили под административный арест на 12 суток, и за это время полицейские изучили то, что он успел опубликовать в интернете. "Своими выводами они поделились со следователями, которые в свою очередь, усмотрели в них признаки состава преступления и возбудили сразу два уголовных дела - по статьям 318 и 319 УК РФ (о насилии в отношении представителя власти и об оскорблении представителя власти – ред.)", – говорится в сообщении. Также следователи обратили внимание на опубликованную блогером ложную информацию об одном из сотрудников ДПС, которого он публично обвинил в серьёзном преступлении. Результатом стало возбуждение ещё одного уголовного дела по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединённая с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). В настоящее время по решению Лодейнопольского городского суда фигурант арестован до 19 ноября, отметили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240904/vozhdenie-1970646649.html
https://ria.ru/20240820/peterburg-1967263978.html
россия
петрозаводск
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, петрозаводск, ленинградская область, гибдд мвд рф, toyota corolla
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Петрозаводск, Ленинградская область, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел

Карельский блогер снимал, как его проверяет ГАИ, и стал фигурантом трех дел

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Житель Петрозаводска в Карелии, называющий себя блогером, снимал на видео, как его проверяют сотрудники ГАИ в Ленинградской области, и стал фигурантом трёх уголовных дел после того, как правоохранители изучили опубликованный контент, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в конце августа на 235-м километре автодороги "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти сотрудники ГАИ остановили автомобиль Toyota Corolla в рамках выборочной проверки. Водитель, отказавшись предъявить права и регистрационные документы, стал записывать происходящее на видео. При этом, как отмечают в главном управлении МВД, он вёл себя "крайне вызывающе" и "экзаменовал" правоохранителей на знание законов.
Полицейские машины в Махачкале, Дагестан - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Дагестане завели уголовное дело против блогера
4 сентября, 21:48
"Было установлено, что провокатором является 46-летний житель республики Карелия, который у себя на канале позиционирует себя как видеоблогер и юрист... Правоохранители не оценили "работу" контентмейкера и приняли решение о его доставлении в отдел полиции. Это решение было встречено блогером с явной агрессией: не стесняясь в выражениях, он сыпал угрозы в адрес инспекторов ДПС", – рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчину отправили под административный арест на 12 суток, и за это время полицейские изучили то, что он успел опубликовать в интернете.
"Своими выводами они поделились со следователями, которые в свою очередь, усмотрели в них признаки состава преступления и возбудили сразу два уголовных дела - по статьям 318 и 319 УК РФ (о насилии в отношении представителя власти и об оскорблении представителя власти – ред.)", – говорится в сообщении.
Также следователи обратили внимание на опубликованную блогером ложную информацию об одном из сотрудников ДПС, которого он публично обвинил в серьёзном преступлении. Результатом стало возбуждение ещё одного уголовного дела по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединённая с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).
В настоящее время по решению Лодейнопольского городского суда фигурант арестован до 19 ноября, отметили в ГУМВД.
Допрос блогера Алексея Поднебесного, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Петербурге задержали блогера по подозрению в интимной связи с школьницей
20 августа, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияПетрозаводскЛенинградская областьГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала