https://ria.ru/20241005/karelija-1976503992.html

В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел

В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел - РИА Новости, 05.10.2024

В Карелии блогер стал фигурантом трех уголовных дел

Житель Петрозаводска в Карелии, называющий себя блогером, снимал на видео, как его проверяют сотрудники ГАИ в Ленинградской области, и стал фигурантом трёх... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:37

2024-10-05T12:37

2024-10-05T12:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Житель Петрозаводска в Карелии, называющий себя блогером, снимал на видео, как его проверяют сотрудники ГАИ в Ленинградской области, и стал фигурантом трёх уголовных дел после того, как правоохранители изучили опубликованный контент, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в конце августа на 235-м километре автодороги "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти сотрудники ГАИ остановили автомобиль Toyota Corolla в рамках выборочной проверки. Водитель, отказавшись предъявить права и регистрационные документы, стал записывать происходящее на видео. При этом, как отмечают в главном управлении МВД, он вёл себя "крайне вызывающе" и "экзаменовал" правоохранителей на знание законов. "Было установлено, что провокатором является 46-летний житель республики Карелия, который у себя на канале позиционирует себя как видеоблогер и юрист... Правоохранители не оценили "работу" контентмейкера и приняли решение о его доставлении в отдел полиции. Это решение было встречено блогером с явной агрессией: не стесняясь в выражениях, он сыпал угрозы в адрес инспекторов ДПС", – рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчину отправили под административный арест на 12 суток, и за это время полицейские изучили то, что он успел опубликовать в интернете. "Своими выводами они поделились со следователями, которые в свою очередь, усмотрели в них признаки состава преступления и возбудили сразу два уголовных дела - по статьям 318 и 319 УК РФ (о насилии в отношении представителя власти и об оскорблении представителя власти – ред.)", – говорится в сообщении. Также следователи обратили внимание на опубликованную блогером ложную информацию об одном из сотрудников ДПС, которого он публично обвинил в серьёзном преступлении. Результатом стало возбуждение ещё одного уголовного дела по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединённая с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). В настоящее время по решению Лодейнопольского городского суда фигурант арестован до 19 ноября, отметили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240904/vozhdenie-1970646649.html

https://ria.ru/20240820/peterburg-1967263978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, петрозаводск, ленинградская область, гибдд мвд рф, toyota corolla