https://ria.ru/20241005/izrail-1976494295.html

Израильские женщины предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС, пишут СМИ

Израильские женщины предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024

Израильские женщины предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС, пишут СМИ

Израильские женщины-наблюдатели, работавшие в расположенной на границе с сектором Газа базе Нахаль-Оз, несколько месяцев предупреждали начальство о готовящейся... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:07

2024-10-05T11:07

2024-10-05T11:07

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216820_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_550c5af7efe132c242d3c23de2850b40.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Израильские женщины-наблюдатели, работавшие в расположенной на границе с сектором Газа базе Нахаль-Оз, несколько месяцев предупреждали начальство о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако реакции на это не последовало, сообщило издание Wall Street Journal. "Коллеги из наблюдательного подразделения, все молодые женщины, в течение нескольких месяцев неоднократно предупреждали своих начальников... о том, что... ХАМАС, похоже, готовит крупное нападение. Их опасения были отвергнуты", - говорится в публикации издания. Wall Street Journal пишет, что служащие сообщали в отчетах об участившихся появлениях на границе членов ХАМАС, о проведении ими учений по захвату заложников. Однако, как следует из статьи, сотрудники израильской разведки посоветовали не беспокоиться. "Предупреждения наблюдателей, как правило, не передавались высокопоставленным лицам в цепочке командования армии и разведывательному сообществу", - говорится в публикации издания. В результате в ходе нападения палестинского движения около 50 военнослужащих с базы Нахаль-Оз, в том числе 15 наблюдателей, были убиты. Семеро наблюдателей взяли в заложники. Издание полагает, что неспособность израильских служб безопасности прислушаться к предупреждениям наблюдателей, которые служили безоружными в Нахаль-Оз, превратили погибших женщин в мощный символ провалов разведки и армии страны 7 октября. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20240418/peregovory-1940883281.html

https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон