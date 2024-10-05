https://ria.ru/20241005/izrail-1976494295.html
Израильские женщины предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС, пишут СМИ
Израильские женщины предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
Израильские женщины предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС, пишут СМИ
Израильские женщины-наблюдатели, работавшие в расположенной на границе с сектором Газа базе Нахаль-Оз, несколько месяцев предупреждали начальство о готовящейся... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:07
2024-10-05T11:07
2024-10-05T11:07
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Израильские женщины-наблюдатели, работавшие в расположенной на границе с сектором Газа базе Нахаль-Оз, несколько месяцев предупреждали начальство о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако реакции на это не последовало, сообщило издание Wall Street Journal. "Коллеги из наблюдательного подразделения, все молодые женщины, в течение нескольких месяцев неоднократно предупреждали своих начальников... о том, что... ХАМАС, похоже, готовит крупное нападение. Их опасения были отвергнуты", - говорится в публикации издания. Wall Street Journal пишет, что служащие сообщали в отчетах об участившихся появлениях на границе членов ХАМАС, о проведении ими учений по захвату заложников. Однако, как следует из статьи, сотрудники израильской разведки посоветовали не беспокоиться. "Предупреждения наблюдателей, как правило, не передавались высокопоставленным лицам в цепочке командования армии и разведывательному сообществу", - говорится в публикации издания. В результате в ходе нападения палестинского движения около 50 военнослужащих с базы Нахаль-Оз, в том числе 15 наблюдателей, были убиты. Семеро наблюдателей взяли в заложники. Издание полагает, что неспособность израильских служб безопасности прислушаться к предупреждениям наблюдателей, которые служили безоружными в Нахаль-Оз, превратили погибших женщин в мощный символ провалов разведки и армии страны 7 октября. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН
Израильские женщины предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС, пишут СМИ
WSJ: израильские наблюдатели предупреждали начальство о готовящейся атаке ХАМАС
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Израильские женщины-наблюдатели, работавшие в расположенной на границе с сектором Газа базе Нахаль-Оз, несколько месяцев предупреждали начальство о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако реакции на это не последовало, сообщило издание Wall Street Journal
.
"Коллеги из наблюдательного подразделения, все молодые женщины, в течение нескольких месяцев неоднократно предупреждали своих начальников... о том, что... ХАМАС, похоже, готовит крупное нападение. Их опасения были отвергнуты", - говорится в публикации издания.
Wall Street Journal пишет, что служащие сообщали в отчетах об участившихся появлениях на границе членов ХАМАС, о проведении ими учений по захвату заложников. Однако, как следует из статьи, сотрудники израильской разведки посоветовали не беспокоиться.
"Предупреждения наблюдателей, как правило, не передавались высокопоставленным лицам в цепочке командования армии и разведывательному сообществу", - говорится в публикации издания.
В результате в ходе нападения палестинского движения около 50 военнослужащих с базы Нахаль-Оз, в том числе 15 наблюдателей, были убиты. Семеро наблюдателей взяли в заложники. Издание полагает, что неспособность израильских служб безопасности прислушаться к предупреждениям наблюдателей, которые служили безоружными в Нахаль-Оз, превратили погибших женщин в мощный символ провалов разведки и армии страны 7 октября.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.