https://ria.ru/20241005/istreblenie-1976472120.html

В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный

В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный - РИА Новости, 05.10.2024

В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный

В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:49

2024-10-05T05:49

2024-10-05T05:49

специальная военная операция на украине

польша

россия

германия

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. "Ну у украинцев сейчас, в принципе, настрой такой, что российский народ надо, в принципе, истребить. То есть они не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете… так проще воспринимать, что ты убиваешь не человека, а орка, свинью или еще кого-то, но в целом, ну это просто тотальная ненависть ко всем", - сказал собеседник агентства. Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

https://ria.ru/20241005/eks-voennyy-1976469921.html

польша

россия

германия

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польша, россия, германия, вооруженные силы украины, в мире