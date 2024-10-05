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В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/istreblenie-1976472120.html
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный - РИА Новости, 05.10.2024
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:49
2024-10-05T05:49
специальная военная операция на украине
польша
россия
германия
вооруженные силы украины
в мире
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. "Ну у украинцев сейчас, в принципе, настрой такой, что российский народ надо, в принципе, истребить. То есть они не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете… так проще воспринимать, что ты убиваешь не человека, а орка, свинью или еще кого-то, но в целом, ну это просто тотальная ненависть ко всем", - сказал собеседник агентства. Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
https://ria.ru/20241005/eks-voennyy-1976469921.html
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польша, россия, германия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный

Украинский экс-военный: в ВСУ настраивают на истребление народа России

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше.
"Ну у украинцев сейчас, в принципе, настрой такой, что российский народ надо, в принципе, истребить. То есть они не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете… так проще воспринимать, что ты убиваешь не человека, а орка, свинью или еще кого-то, но в целом, ну это просто тотальная ненависть ко всем", - сказал собеседник агентства.
Украинский военный в шапке-ушанке - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей
Вчера, 03:51
Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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