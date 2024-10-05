https://ria.ru/20241005/istreblenie-1976472120.html
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный - РИА Новости, 05.10.2024
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:49
2024-10-05T05:49
2024-10-05T05:49
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. "Ну у украинцев сейчас, в принципе, настрой такой, что российский народ надо, в принципе, истребить. То есть они не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете… так проще воспринимать, что ты убиваешь не человека, а орка, свинью или еще кого-то, но в целом, ну это просто тотальная ненависть ко всем", - сказал собеседник агентства. Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
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польша, россия, германия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ настраивают на истребление народа России, заявил экс-военный
Украинский экс-военный: в ВСУ настраивают на истребление народа России