https://ria.ru/20241005/iran-1976564061.html

Иран запустит на орбиту спутники дистанционного зондирования, пишут СМИ

Иран запустит на орбиту спутники дистанционного зондирования, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024

Иран запустит на орбиту спутники дистанционного зондирования, пишут СМИ

Иран запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования до конца марта 2025 года, передает агентство IRNA со ссылкой на главу... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:31

2024-10-05T22:31

2024-10-05T22:31

наука

иран

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Иран запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования до конца марта 2025 года, передает агентство IRNA со ссылкой на главу иранского космического агентства Хасана Саларие. "Страна планирует запустить три отечественных спутника дистанционного зондирования на орбиту к концу нынешнего календарного года в Иране, который закончится 20 марта 2025 года", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Саларие. Уточняется, что на орбиту будут отправлены спутники "Косвар", "Толо-3" и "Зафар-2". Система из трех спутников позволит принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует. Ранее сообщалось, что в текущем календарном году, который длится с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года, Иран планирует завершить создание второго прототипа спутника "Парс-1" и подготовить к запуску спутники "Нахид-2" и "Саман-1". В конце ноября прошлого года министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур заявил, что Иран планирует осуществить запуск в космос пяти новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года). Ранее Саларие заявил, что специалисты одного из исследовательских центров Ирана подготовили к запуску в космос биокапсулу. Зарепур объявлял в октябре минувшего года, что в ближайшие один-два месяца в стране проведут первые испытания биокапсулы, предназначенной для отправки космонавтов, по его словам, Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html

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