https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана, считает Трамп

Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана, считает Трамп - РИА Новости, 05.10.2024

Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана, считает Трамп

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Израилю не следует запрещать атаковать ядерные объекты Ирана. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T02:58

2024-10-05T02:58

2024-10-05T02:59

израиль

иран

сша

дональд трамп

хасан насрулла

исмаил хания

хезболла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969415423_0:43:3067:1768_1920x0_80_0_0_5e4882795f584bb1877dd7b2bd53eb58.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Израилю не следует запрещать атаковать ядерные объекты Ирана. "Я слушал (президента США Джо) Байдена, он обычно отвечает на половину вопроса, не может ответить. У него спросили, что он думает про Иран. А он сказал: "Пока они не бьют по ядерным штуковинам". А это вещи, по которым ты хочешь ударить. Я сказал, он не прав. Разве не туда надо бить?" - заявил Трамп на митинге в Северной Каролине, трансляцию которого вели американские кабельные сети. Как заявил Трамп, он понимает мощность ядерного оружия. "Вот что я вам скажу: нужно быть полностью готовым. И когда его спросили это, ответ должен был быть: "Сначала бейте по ядерному, об остальном будем волноваться позже", - сказал Трамп. Третьего октября у Байдена спросили об ответном ударе Израиля по нефтяным объектам Ирана, тот ответил, что США обсуждают это, но не закончил фразу. Американские СМИ пишут, что Байден выступает против атаки Израиля на ядерные объекты. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20241004/izrail-1976453243.html

https://ria.ru/20241003/ssha-1976147460.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иран, сша, дональд трамп, хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире