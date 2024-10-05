Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана, считает Трамп
Трамп: Израилю не следует запрещать атаковать ядерные объекты Ирана
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Израилю не следует запрещать атаковать ядерные объекты Ирана.
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"Я слушал (президента США Джо) Байдена, он обычно отвечает на половину вопроса, не может ответить. У него спросили, что он думает про Иран. А он сказал: "Пока они не бьют по ядерным штуковинам". А это вещи, по которым ты хочешь ударить. Я сказал, он не прав. Разве не туда надо бить?" - заявил Трамп на митинге в Северной Каролине, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
Как заявил Трамп, он понимает мощность ядерного оружия. "Вот что я вам скажу: нужно быть полностью готовым. И когда его спросили это, ответ должен был быть: "Сначала бейте по ядерному, об остальном будем волноваться позже", - сказал Трамп.
Третьего октября у Байдена спросили об ответном ударе Израиля по нефтяным объектам Ирана, тот ответил, что США обсуждают это, но не закончил фразу. Американские СМИ пишут, что Байден выступает против атаки Израиля на ядерные объекты.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным".
Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.