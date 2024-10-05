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В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск - РИА Новости, 05.10.2024
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22:12 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/idlib-1976562128.html
В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск
В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск - РИА Новости, 05.10.2024
В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:12
2024-10-05T22:12
в мире
идлиб (мухафаза)
алеппо
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб - 16 обстрелов, в провинции Алеппо - один обстрел", - заявил Игнасюк.* Запрещенные в России террористические группировки.
https://ria.ru/20241005/siriya-1976561640.html
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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Идлиб (мухафаза), Алеппо, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск

ЦПВС: в Идлибе за сутки зафиксировано 17 обстрелов со стороны террористов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб - 16 обстрелов, в провинции Алеппо - один обстрел", - заявил Игнасюк.
* Запрещенные в России террористические группировки.
Сирия - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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В миреИдлиб (мухафаза)АлеппоОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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