https://ria.ru/20241005/idlib-1976562128.html

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск - РИА Новости, 05.10.2024

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 17 обстрелов сирийских войск

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:12

2024-10-05T22:12

2024-10-05T22:12

в мире

идлиб (мухафаза)

алеппо

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб - 16 обстрелов, в провинции Алеппо - один обстрел", - заявил Игнасюк.* Запрещенные в России террористические группировки.

https://ria.ru/20241005/siriya-1976561640.html

идлиб (мухафаза)

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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024