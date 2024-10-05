Рейтинг@Mail.ru
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 05.10.2024 (обновлено: 15:14 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/granitsa-1976501933.html
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом - РИА Новости, 05.10.2024
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом
В Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу со стороны Эстонии с болторезом и плоскогубцами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:21
2024-10-05T15:14
эстония
россия
украинка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/15/1508001597_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_c80fbfe33ed525a41078cd152a30f619.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. В Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу со стороны Эстонии с болторезом и плоскогубцами, сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ."В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию", — подчеркнули в ведомстве.Женщина заявила, что следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.Как установили сотрудники регионального погрануправления, задержанная — гражданка Украины. В ее личных вещах, помимо денег, нашли средства для преодоления инженерных заграждений (болторез и плоскогубцы), а также вещи для длительного пребывания в лесу — походные спички, фонарик и газовую горелку.Управление ФСБ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Суд отправил задержанную под стражу.
https://ria.ru/20240906/estoniya-1971113141.html
https://ria.ru/20240715/finljandija-1959780063.html
эстония
россия
украинка
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/15/1508001597_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_77c23a3e2215350625c5d0a4caf665e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, россия, украинка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, псковская область
Эстония, Россия, Украинка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Псковская область
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом

ФСБ задержала на границе с Эстонией украинку с болторезом и спичками

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. В Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу со стороны Эстонии с болторезом и плоскогубцами, сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.
«
"В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию", — подчеркнули в ведомстве.
Государственная граница России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Эстонии задержали пьяного спасателя при пересечении границы с Россией
6 сентября, 16:52
Женщина заявила, что следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.
Как установили сотрудники регионального погрануправления, задержанная — гражданка Украины. В ее личных вещах, помимо денег, нашли средства для преодоления инженерных заграждений (болторез и плоскогубцы), а также вещи для длительного пребывания в лесу — походные спички, фонарик и газовую горелку.
Управление ФСБ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Суд отправил задержанную под стражу.
Мужчина, подозреваемый в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией
15 июля, 15:05
 
ЭстонияРоссияУкраинкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияПсковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала