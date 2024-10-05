https://ria.ru/20241005/granitsa-1976501933.html
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом - РИА Новости, 05.10.2024
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом
В Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу со стороны Эстонии с болторезом и плоскогубцами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:21
2024-10-05T12:21
2024-10-05T15:14
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россия
украинка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. В Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу со стороны Эстонии с болторезом и плоскогубцами, сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ."В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию", — подчеркнули в ведомстве.Женщина заявила, что следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.Как установили сотрудники регионального погрануправления, задержанная — гражданка Украины. В ее личных вещах, помимо денег, нашли средства для преодоления инженерных заграждений (болторез и плоскогубцы), а также вещи для длительного пребывания в лесу — походные спички, фонарик и газовую горелку.Управление ФСБ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Суд отправил задержанную под стражу.
https://ria.ru/20240906/estoniya-1971113141.html
https://ria.ru/20240715/finljandija-1959780063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, украинка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, псковская область
Эстония, Россия, Украинка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Псковская область
Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом
ФСБ задержала на границе с Эстонией украинку с болторезом и спичками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. В Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу со стороны Эстонии с болторезом и плоскогубцами, сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.
«
"В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию", — подчеркнули в ведомстве.
Женщина заявила, что следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.
Как установили сотрудники регионального погрануправления, задержанная — гражданка Украины. В ее личных вещах, помимо денег, нашли средства для преодоления инженерных заграждений (болторез и плоскогубцы), а также вещи для длительного пребывания в лесу — походные спички, фонарик и газовую горелку.
Управление ФСБ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Суд отправил задержанную под стражу.