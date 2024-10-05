https://ria.ru/20241005/gosdolg-1976478243.html

Госдолг Франции перешел к росту

Госдолг Франции перешел к росту - РИА Новости, 05.10.2024

Госдолг Франции перешел к росту

Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4% по сравнению с концом прошлого РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:28

2024-10-05T08:28

2024-10-05T15:43

экономика

франция

жак ширак

франсуа миттеран

эммануэль макрон

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4% по сравнению с концом прошлого года, при этом в течение трех лет до этого он сокращался, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.По итогам предшествующих трех лет показатель стабильно отражал отрицательную динамику, в конце 2023-го оказавшись на 1,2% ниже уровня годичной давности.Максимальным за современную историю страны он был в 2020-м — свою лепту тогда внес ковид, за год повысивший соотношение госдолга к ВВП сразу на 17,3%, до 114,7%. Это определило нынешнего президента Эммануэля Макрона на третье место среди лидеров страны по темпам роста этого показателя — за время его правления он увеличился на 14,9%.Наименьшая динамика отмечена у главы государства с самым коротким с 1980 года сроком нахождения у власти — Франсуа Олланда. При нем отношение госдолга к ВВП подросло всего на 7,4%. На втором месте оказался Жак Ширак с показателем роста в 8,5%. Значительными цифрами запомнились только преемник Ширака Николя Саркози (при нем отношение госдолга к ВВП выросло на 23,3%) и его предшественник Франсуа Миттеран (рост составил 27,9%). Всего с начала президентства Миттерана в 1981 году по настоящее время соотношение госдолга к ВВП выросло более чем в пять раз.

https://ria.ru/20241001/nato-1975716623.html

https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, франция, жак ширак, франсуа миттеран, эммануэль макрон