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Госдолг Франции перешел к росту - РИА Новости, 05.10.2024
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08:28 05.10.2024 (обновлено: 15:43 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/gosdolg-1976478243.html
Госдолг Франции перешел к росту
Госдолг Франции перешел к росту - РИА Новости, 05.10.2024
Госдолг Франции перешел к росту
Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4% по сравнению с концом прошлого РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:28
2024-10-05T15:43
экономика
франция
жак ширак
франсуа миттеран
эммануэль макрон
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4% по сравнению с концом прошлого года, при этом в течение трех лет до этого он сокращался, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.По итогам предшествующих трех лет показатель стабильно отражал отрицательную динамику, в конце 2023-го оказавшись на 1,2% ниже уровня годичной давности.Максимальным за современную историю страны он был в 2020-м — свою лепту тогда внес ковид, за год повысивший соотношение госдолга к ВВП сразу на 17,3%, до 114,7%. Это определило нынешнего президента Эммануэля Макрона на третье место среди лидеров страны по темпам роста этого показателя — за время его правления он увеличился на 14,9%.Наименьшая динамика отмечена у главы государства с самым коротким с 1980 года сроком нахождения у власти — Франсуа Олланда. При нем отношение госдолга к ВВП подросло всего на 7,4%. На втором месте оказался Жак Ширак с показателем роста в 8,5%. Значительными цифрами запомнились только преемник Ширака Николя Саркози (при нем отношение госдолга к ВВП выросло на 23,3%) и его предшественник Франсуа Миттеран (рост составил 27,9%). Всего с начала президентства Миттерана в 1981 году по настоящее время соотношение госдолга к ВВП выросло более чем в пять раз.
https://ria.ru/20241001/nato-1975716623.html
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экономика, франция, жак ширак, франсуа миттеран, эммануэль макрон
Экономика, Франция, Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Эммануэль Макрон
Госдолг Франции перешел к росту

Госдолг Франции перешел к росту после трех лет снижения

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВид на Эйфелеву башню в Париже
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Вид на Эйфелеву башню в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4% по сравнению с концом прошлого года, при этом в течение трех лет до этого он сокращался, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.
По итогам предшествующих трех лет показатель стабильно отражал отрицательную динамику, в конце 2023-го оказавшись на 1,2% ниже уровня годичной давности.
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Максимальным за современную историю страны он был в 2020-м — свою лепту тогда внес ковид, за год повысивший соотношение госдолга к ВВП сразу на 17,3%, до 114,7%. Это определило нынешнего президента Эммануэля Макрона на третье место среди лидеров страны по темпам роста этого показателя — за время его правления он увеличился на 14,9%.
Наименьшая динамика отмечена у главы государства с самым коротким с 1980 года сроком нахождения у власти — Франсуа Олланда. При нем отношение госдолга к ВВП подросло всего на 7,4%. На втором месте оказался Жак Ширак с показателем роста в 8,5%.
Значительными цифрами запомнились только преемник Ширака Николя Саркози (при нем отношение госдолга к ВВП выросло на 23,3%) и его предшественник Франсуа Миттеран (рост составил 27,9%). Всего с начала президентства Миттерана в 1981 году по настоящее время соотношение госдолга к ВВП выросло более чем в пять раз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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ЭкономикаФранцияЖак ШиракФрансуа МиттеранЭммануэль Макрон
 
 
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