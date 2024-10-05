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ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 05.10.2024 (обновлено: 18:38 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976540220.html
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 05.10.2024
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T18:16
2024-10-05T18:38
горловка
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров. 18.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того представительство сообщило, что с 17.25 по 17.40 ВСУ трижды обстреляли Горловку из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, выпустив девять снарядов, в том числе с кассетной боевой частью, а так же еще три снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976498502.html
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976534929.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Горловка, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров. 18.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку
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Кроме того представительство сообщило, что с 17.25 по 17.40 ВСУ трижды обстреляли Горловку из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, выпустив девять снарядов, в том числе с кассетной боевой частью, а так же еще три снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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