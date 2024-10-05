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ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 05.10.2024 (обновлено: 17:26 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976534929.html
ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов
ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов - РИА Новости, 05.10.2024
ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов
Украинские войска в субботу выпустили по Горловке в ДНР восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, сообщает представительство... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:25
2024-10-05T17:26
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили по Горловке в ДНР восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Калининский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 14.35 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, в 15.40 субботы украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Также в 15.40 украинские войска в очередной раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Утром в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в ходе атаки украинских войск на город при помощи беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Позже число раненых увеличилось до 11. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города и поликлинику. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976498502.html
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол, нато
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР восемь кассетных снарядов "натовского" калибра

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами
Последствия обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили по Горловке в ДНР восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Калининский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 14.35 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку
Вчера, 11:44
Кроме того, по данным представительства, в 15.40 субботы украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Также в 15.40 украинские войска в очередной раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
Утром в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в ходе атаки украинских войск на город при помощи беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Позже число раненых увеличилось до 11. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города и поликлинику.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Поврежденное здание администрации в Горловке после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
Вчера, 02:04
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтиролНАТО
 
 
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