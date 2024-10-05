ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов
ВСУ выпустили по Горловке в ДНР восемь кассетных снарядов "натовского" калибра
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили по Горловке в ДНР восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Калининский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 14.35 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Кроме того, по данным представительства, в 15.40 субботы украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Также в 15.40 украинские войска в очередной раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
Утром в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в ходе атаки украинских войск на город при помощи беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Позже число раненых увеличилось до 11. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города и поликлинику.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.