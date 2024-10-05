https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976489913.html

Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11

Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11 - РИА Новости, 05.10.2024

Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11

Число пострадавших мирных жителей из-за атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР возросло до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:25

2024-10-05T10:25

2024-10-05T12:25

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР возросло до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11", — написал он.Приходько также добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику.Сегодня утром мэр сообщил, что при атаке беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Затем число раненых увеличилось до девяти. Кроме того, Приходько сказал о прямом попадании в одно из административных зданий города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.

https://ria.ru/20241004/obstrel-1976319428.html

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горловка

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Атака дронов на здание администрации в Горловке Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно. 2024-10-05T10:25 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, вооруженные силы украины, происшествия