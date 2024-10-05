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Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11 - РИА Новости, 05.10.2024
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10:25 05.10.2024 (обновлено: 12:25 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976489913.html
Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11
Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11 - РИА Новости, 05.10.2024
Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11
Число пострадавших мирных жителей из-за атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР возросло до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:25
2024-10-05T12:25
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР возросло до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11", — написал он.Приходько также добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику.Сегодня утром мэр сообщил, что при атаке беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Затем число раненых увеличилось до девяти. Кроме того, Приходько сказал о прямом попадании в одно из административных зданий города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.
https://ria.ru/20241004/obstrel-1976319428.html
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
горловка
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Атака дронов на здание администрации в Горловке
Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно.
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РИА Новости
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11

Мэр Горловки: число пострадавших при ударе дрона ВСУ достигло 11 человек

© Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на административное здание в Горловке
Последствия атаки со стороны ВСУ на административное здание в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на административное здание в Горловке
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ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР возросло до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11", — написал он.
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Приходько также добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику.
Сегодня утром мэр сообщил, что при атаке беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Затем число раненых увеличилось до девяти. Кроме того, Приходько сказал о прямом попадании в одно из административных зданий города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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