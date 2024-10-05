https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976480534.html

Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке достигло девяти

Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке достигло девяти - РИА Новости, 05.10.2024

Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке достигло девяти

Число пострадавших из-за атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:05

2024-10-05T09:05

2024-10-05T09:45

горловка

происшествия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Число раненых увеличилось до девяти человек", — написал он.Сегодня утром сообщалось, что при атаке беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Кроме того, Приходько заявил о прямом попадании в одно из административных зданий города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.

https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html

https://ria.ru/20241004/ataka-1976396881.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, происшествия