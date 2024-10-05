https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976476308.html
При атаке БПЛА в Горловке пострадали водитель автобуса и пять пассажиров
При атаке БПЛА в Горловке пострадали водитель автобуса и пять пассажиров - РИА Новости, 05.10.2024
При атаке БПЛА в Горловке пострадали водитель автобуса и пять пассажиров
Водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР утром в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:55
2024-10-05T07:55
2024-10-05T08:30
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР утром в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Увы, день начался опять тяжело. Поражен попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава богу, без погибших", - говорится в сообщении мэра.Кроме того, Приходько сообщил о прямом попадании в одно из административных зданий города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html
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Атака дронов на здание администрации в Горловке
Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно.
2024-10-05T07:55
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горловка, происшествия, донецк, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецк, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
При атаке БПЛА в Горловке пострадали водитель автобуса и пять пассажиров
Мэр Горловки: при атаке БПЛА ранены водитель автобуса и пять пассажиров