https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976476308.html

При атаке БПЛА в Горловке пострадали водитель автобуса и пять пассажиров

При атаке БПЛА в Горловке пострадали водитель автобуса и пять пассажиров - РИА Новости, 05.10.2024

При атаке БПЛА в Горловке пострадали водитель автобуса и пять пассажиров

Водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР утром в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:55

2024-10-05T07:55

2024-10-05T08:30

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР утром в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Увы, день начался опять тяжело. Поражен попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава богу, без погибших", - говорится в сообщении мэра.Кроме того, Приходько сообщил о прямом попадании в одно из административных зданий города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html

https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Атака дронов на здание администрации в Горловке Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно. 2024-10-05T07:55 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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горловка, происшествия, донецк, иван приходько, донецкая народная республика