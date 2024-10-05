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Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 05.10.2024 (обновлено: 12:33 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976474995.html
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов, а также трижды атаковали Горловку с помощью беспилотников, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:21
2024-10-05T12:33
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов, а также трижды атаковали Горловку с помощью беспилотников, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Затем с 2.00 по 5.50 было выпущено еще шесть снарядов того же калибра. Кроме того с 5.45 по 6.45 Горловку атаковал беспилотник-камикадзе, а также дважды сбрасывались взрывоопасные предметы с украинских беспилотников. В свою очередь, ВСУ в 6.45 также атаковали Донецк и выпустили по городу два снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке

СЦКК: ВСУ с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке в ДНР

© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР. 5 октября 2024
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР. 5 октября 2024
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов, а также трижды атаковали Горловку с помощью беспилотников, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Поврежденное здание администрации в Горловке после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
Вчера, 02:04
Затем с 2.00 по 5.50 было выпущено еще шесть снарядов того же калибра. Кроме того с 5.45 по 6.45 Горловку атаковал беспилотник-камикадзе, а также дважды сбрасывались взрывоопасные предметы с украинских беспилотников.
В свою очередь, ВСУ в 6.45 также атаковали Донецк и выпустили по городу два снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница
4 октября, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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