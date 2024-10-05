https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976474995.html

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Горловке

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов, а также трижды атаковали Горловку с помощью беспилотников, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:21

2024-10-05T07:21

2024-10-05T12:33

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов, а также трижды атаковали Горловку с помощью беспилотников, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Затем с 2.00 по 5.50 было выпущено еще шесть снарядов того же калибра. Кроме того с 5.45 по 6.45 Горловку атаковал беспилотник-камикадзе, а также дважды сбрасывались взрывоопасные предметы с украинских беспилотников. В свою очередь, ВСУ в 6.45 также атаковали Донецк и выпустили по городу два снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html

https://ria.ru/20241004/gorlovka-1976447487.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, нато, в мире