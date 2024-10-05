https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html

В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации

В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации - РИА Новости, 05.10.2024

В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации

Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T02:04

2024-10-05T02:04

2024-10-05T02:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГОРЛОВКА (ДНР), 5 окт - РИА Новости. Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Пожар возник на четвертом и пятом этажах здания. На фасаде остались видны как минимум три следа от попадания дронов — два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно с обратной стороны здания. На месте происшествия найдены характерные фрагменты примененных беспилотников — аккумуляторы и лопасти. Взрывом на улицу вынесло мебель и архивных документы. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. Ранее украинские военные уже трижды за сутки атаковали администрацию Горловки с применением дрона-камикадзе, однако тогда она получила лишь незначительные повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, в мире