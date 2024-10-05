https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации - РИА Новости, 05.10.2024
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T02:04
2024-10-05T02:04
2024-10-05T02:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976467522_0:27:753:451_1920x0_80_0_0_21e8143d19f2118a1469596b319fa683.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 5 окт - РИА Новости. Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Пожар возник на четвертом и пятом этажах здания. На фасаде остались видны как минимум три следа от попадания дронов — два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно с обратной стороны здания. На месте происшествия найдены характерные фрагменты примененных беспилотников — аккумуляторы и лопасти. Взрывом на улицу вынесло мебель и архивных документы. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. Ранее украинские военные уже трижды за сутки атаковали администрацию Горловки с применением дрона-камикадзе, однако тогда она получила лишь незначительные повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976467522_57:0:696:479_1920x0_80_0_0_bbba2f421ab3d826db49034261b28e56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол, В мире
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
После атаки не менее трех БПЛА в Горловке загорелось здание администрации