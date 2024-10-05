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В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 05.10.2024 (обновлено: 02:13 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации - РИА Новости, 05.10.2024
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T02:04
2024-10-05T02:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
в мире
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ГОРЛОВКА (ДНР), 5 окт - РИА Новости. Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Пожар возник на четвертом и пятом этажах здания. На фасаде остались видны как минимум три следа от попадания дронов — два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно с обратной стороны здания. На месте происшествия найдены характерные фрагменты примененных беспилотников — аккумуляторы и лопасти. Взрывом на улицу вынесло мебель и архивных документы. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. Ранее украинские военные уже трижды за сутки атаковали администрацию Горловки с применением дрона-камикадзе, однако тогда она получила лишь незначительные повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол, В мире
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации

После атаки не менее трех БПЛА в Горловке загорелось здание администрации

© РИА НовостиПоврежденное здание администрации в Горловке после атаки БПЛА
Поврежденное здание администрации в Горловке после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости
Поврежденное здание администрации в Горловке после атаки БПЛА
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ГОРЛОВКА (ДНР), 5 окт - РИА Новости. Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар возник на четвертом и пятом этажах здания. На фасаде остались видны как минимум три следа от попадания дронов — два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно с обратной стороны здания. На месте происшествия найдены характерные фрагменты примененных беспилотников — аккумуляторы и лопасти.
Взрывом на улицу вынесло мебель и архивных документы. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание.
Ранее украинские военные уже трижды за сутки атаковали администрацию Горловки с применением дрона-камикадзе, однако тогда она получила лишь незначительные повреждения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтиролВ мире
 
 
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