"Газпром" увеличил исковые требования к Europol Gaz и Orlen

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об уточнении исковых требований к компании Europol Gaz (оператор

2024-10-05T08:44

2024-10-05T08:44

2024-10-05T08:44

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об уточнении исковых требований к компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерну Orlen и аудиторам Ernst and Young, газовый концерн просит взыскать с ответчиков 1 миллиард долларов, следует из материалов дела. "Истцом... заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, на основании которого просит взыскать солидарно... убытки в рублях в размере, эквивалентном 1 000 000 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату фактического платежа. Суд... принял уточненные требования к рассмотрению, указав на процессуальную обязанность истца по направлению уточенного требования в адрес ответчиков", – говорится в определении суда, опубликованном в субботу на портале "Электронное правосудие". Как сообщалось, иск "Газпрома" изначально был заявлен о взыскании 710 миллионов долларов и около 886,38 миллионов польских злотых (около 229 миллионов долларов по текущему курсу). Помимо Europol Caz и Orlen, ответчиками выступают аудиторы Ernst and Young Global Limited, а также Ernst and Young sp z.o.o. Corporate Finance Sp.k. Заседание по делу назначено на 27 ноября. При этом, как уточняется в материалах дела, резервная дата заседания – 25 декабря (на случай, если суд не будет располагать данными о надлежащем извещении иностранных ответчиков). Ранее в марте арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу. Польский концерн Orlen сообщил в октябре прошлого года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen. Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.

2024

экономика, польша, россия, санкт-петербург, газпром, генеральная прокуратура рф