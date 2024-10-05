https://ria.ru/20241005/gaz-1976506649.html
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 05.10.2024
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров по... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:01
2024-10-05T13:01
2024-10-05T13:01
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров по состоянию на субботу, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 5 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. Сложившийся в этом году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров. В мае 2022 года Украина прекратила приём для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года должен составлять 109,6 миллиона кубометров. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в 2023 году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240927/minenergo-1975019328.html
https://ria.ru/20240828/gaz-1968946931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, курская область, сергей куприянов, газпром, евросоюз
Экономика, Украина, Европа, Курская область, Сергей Куприянов, Газпром, Евросоюз
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,4 миллиона кубометров
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров по состоянию на субботу, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 5 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
Сложившийся в этом году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
В мае 2022 года Украина прекратила приём для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу
остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области
. "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года должен составлять 109,6 миллиона кубометров.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России
через Украину в Европу. "Газпром" в 2023 году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС
.