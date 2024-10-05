https://ria.ru/20241005/gaz-1976474177.html

Эксперт оценила интересы сторон в транзите газа из России через Украину

Эксперт оценила интересы сторон в транзите газа из России через Украину - РИА Новости, 05.10.2024

Эксперт оценила интересы сторон в транзите газа из России через Украину

Продолжение транзита российского газа по украинскому коридору после 2024 года и как минимум до 2027 года в интересах всех сторон: и России, и Украины, и Европы, РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:07

2024-10-05T07:07

2024-10-05T07:07

европа

мгимо

турецкий поток

россия

украина

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Продолжение транзита российского газа по украинскому коридору после 2024 года и как минимум до 2027 года в интересах всех сторон: и России, и Украины, и Европы, сказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать. Продолжение украинского транзита для Европы, которая собирается до 2027 года покупать российский газ, "звучит логично", считает эксперт. "Потому что в ту же Австрию вы не можете подать газ через "Турецкий поток". После 2027 года Европе это будет в меньшей степени интересно. Может быть, интересно только в контексте поддержания украинской экономики", – объяснила она. Логика в задействовании украинской газотранспортной системы (ГТС) сохраняется для России в моменте, пока Европа проявляет интерес к ее газу, продолжила Белова, напомнив, что все шаги по разрыву отношений предпринимают европейские страны. Сохранение транзита, с точки зрения Украины, - это "определенное подспорье". "Транзитные платежи они получают исправно. Вопрос, будут ли эти платежи покрывать потребности в инвестициях для поддержания работоспособности газотранспортной системы. Тоже не факт, потому что ГТС стареет", – добавила она. Эксперт назвала равновероятным, что транзит может и остановиться в конце этого года с истечением контракта, и продолжиться. "Если транзит будет продолжен, в каком бы ни было виде, то я не очень вижу, чтобы это было дальше, чем 2027 год. Скорее, это будут годовые истории, если мы говорим о каких-то контрактах. Но до 2027 года продолжение транзита в интересах трех участников процесса: Европы, России, Украины", – сказала она в заключение.

https://ria.ru/20241003/udobreniya-1976069495.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973836593.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, мгимо, турецкий поток, россия, украина, экономика