https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html

Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США

Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США - РИА Новости, 05.10.2024

Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США

Анна, гадалка из нью-йоркского района Брайтон-Бич, предсказала РИА Новости победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, но отметила, что... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T06:22

2024-10-05T06:22

2024-10-05T15:05

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нью-йорк (город)

дональд трамп

камала харрис

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НЬЮ-ЙОРК, 5 окт — РИА Новости. Анна, гадалка из нью-йоркского района Брайтон-Бич, предсказала РИА Новости победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, но отметила, что "много людей" будут недовольны проигрышем Камалы Харрис.Гадалка принимает посетителей на Брайтон-Бич-авеню в собственном кабинете. Для "предсказания" Анна просит выбрать три карты (рубашкой вверх) и задать интересующий вопрос — по одному вопросу на каждую карту. На главный вопрос журналиста агентства о том, кто же победит на ноябрьских выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп, Анна, перевернув карту, сразу определила: "Дональд Трамп".На уточняющий вопрос, почему же победит именно республиканец, она ответила: "карта показывает мне только то, за кого голосуют люди, кого они предпочитают, она не показывает мне причину". "Эта карта означает, что страной будет руководить мужчина и что много людей будут недовольны тем, что женщина проиграла. Вот, что она показывает", — сказала Анна. Выборы президента США состоятся ровно через месяц, 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html

https://ria.ru/20241005/ssha-1976468631.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, камала харрис