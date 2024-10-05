https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html
Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США
Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США - РИА Новости, 05.10.2024
Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США
Анна, гадалка из нью-йоркского района Брайтон-Бич, предсказала РИА Новости победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, но отметила, что... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T06:22
2024-10-05T06:22
2024-10-05T15:05
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НЬЮ-ЙОРК, 5 окт — РИА Новости. Анна, гадалка из нью-йоркского района Брайтон-Бич, предсказала РИА Новости победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, но отметила, что "много людей" будут недовольны проигрышем Камалы Харрис.Гадалка принимает посетителей на Брайтон-Бич-авеню в собственном кабинете. Для "предсказания" Анна просит выбрать три карты (рубашкой вверх) и задать интересующий вопрос — по одному вопросу на каждую карту. На главный вопрос журналиста агентства о том, кто же победит на ноябрьских выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп, Анна, перевернув карту, сразу определила: "Дональд Трамп".На уточняющий вопрос, почему же победит именно республиканец, она ответила: "карта показывает мне только то, за кого голосуют люди, кого они предпочитают, она не показывает мне причину". "Эта карта означает, что страной будет руководить мужчина и что много людей будут недовольны тем, что женщина проиграла. Вот, что она показывает", — сказала Анна. Выборы президента США состоятся ровно через месяц, 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Камала Харрис
Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США
Гадалка из Брайтон-Бич Анна предсказала победу Трампа на выборах в США
НЬЮ-ЙОРК, 5 окт — РИА Новости.
Анна, гадалка из нью-йоркского района Брайтон-Бич, предсказала
РИА Новости победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, но отметила, что "много людей" будут недовольны проигрышем Камалы Харрис.
Гадалка принимает посетителей на Брайтон-Бич-авеню в собственном кабинете. Для "предсказания" Анна просит выбрать три карты (рубашкой вверх) и задать интересующий вопрос — по одному вопросу на каждую карту.
На главный вопрос журналиста агентства о том, кто же победит на ноябрьских выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп, Анна, перевернув карту, сразу определила: "Дональд Трамп".
На уточняющий вопрос, почему же победит именно республиканец, она ответила: "карта показывает мне только то, за кого голосуют люди, кого они предпочитают, она не показывает мне причину".
"Эта карта означает, что страной будет руководить мужчина и что много людей будут недовольны тем, что женщина проиграла. Вот, что она показывает", — сказала Анна.
Выборы президента США состоятся ровно через месяц, 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.