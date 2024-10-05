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Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана - РИА Новости, 05.10.2024
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23:46 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/frantsija-1976567906.html
Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана
Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана - РИА Новости, 05.10.2024
Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана
Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана в октябре, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:46
2024-10-05T23:46
в мире
ливан
франция
израиль
эммануэль макрон
хезболла
хамас
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана в октябре, заявил французский президент Эммануэль Макрон. "Я благодарю партнеров Международной организации франкофонии за то, что они одобрили организацию Францией международной конференции в поддержку Ливана, которая состоится в октябре", - заявил Макрон, выступая на заключительной пресс-конференции XIX саммита Франкофонии, который состоялся во Франции. Трансляция речи президента велась на YouTube-канале Елисейского дворца. Макрон также заявил, что члены Франкофонии единогласно высказались за немедленное и устойчивое прекращение огня в Ливане, а также выразили приверженность деэскалации напряженности в регионе. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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в мире, ливан, франция, израиль, эммануэль макрон, хезболла, хамас
В мире, Ливан, Франция, Израиль, Эммануэль Макрон, Хезболла, ХАМАС
Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана

Макрон: Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана в октябре

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана в октябре, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«
"Я благодарю партнеров Международной организации франкофонии за то, что они одобрили организацию Францией международной конференции в поддержку Ливана, которая состоится в октябре", - заявил Макрон, выступая на заключительной пресс-конференции XIX саммита Франкофонии, который состоялся во Франции. Трансляция речи президента велась на YouTube-канале Елисейского дворца.
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Макрон также заявил, что члены Франкофонии единогласно высказались за немедленное и устойчивое прекращение огня в Ливане, а также выразили приверженность деэскалации напряженности в регионе.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванФранцияИзраильЭммануэль МакронХезболлаХАМАС
 
 
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