https://ria.ru/20241005/frantsija-1976567906.html

Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана

Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана - РИА Новости, 05.10.2024

Макрон анонсировал международную конференцию в поддержку Ливана

Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана в октябре, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:46

2024-10-05T23:46

2024-10-05T23:46

в мире

ливан

франция

израиль

эммануэль макрон

хезболла

хамас

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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана в октябре, заявил французский президент Эммануэль Макрон. "Я благодарю партнеров Международной организации франкофонии за то, что они одобрили организацию Францией международной конференции в поддержку Ливана, которая состоится в октябре", - заявил Макрон, выступая на заключительной пресс-конференции XIX саммита Франкофонии, который состоялся во Франции. Трансляция речи президента велась на YouTube-канале Елисейского дворца. Макрон также заявил, что члены Франкофонии единогласно высказались за немедленное и устойчивое прекращение огня в Ливане, а также выразили приверженность деэскалации напряженности в регионе. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20240930/podderzhka-1975601386.html

ливан

франция

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, франция, израиль, эммануэль макрон, хезболла, хамас