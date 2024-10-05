https://ria.ru/20241005/fitso-1976520853.html

Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой

Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой - РИА Новости, 05.10.2024

Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы "Субботние диалоги" о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:19

2024-10-05T15:19

2024-10-05T15:43

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москва

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы "Субботние диалоги" о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. "Я спрашиваю, кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит? Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?" — подчеркнул он.Премьер отметил, что не позволит забыть о том, что "свобода пришла с востока".Роберт Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, словакия, роберт фицо