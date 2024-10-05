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Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой - РИА Новости, 05.10.2024
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15:19 05.10.2024 (обновлено: 15:43 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/fitso-1976520853.html
Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой
Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой - РИА Новости, 05.10.2024
Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы "Субботние диалоги" о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:19
2024-10-05T15:43
в мире
москва
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы "Субботние диалоги" о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. &quot;Я спрашиваю, кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит? Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?&quot; — подчеркнул он.Премьер отметил, что не позволит забыть о том, что "свобода пришла с востока".Роберт Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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в мире, москва, словакия, роберт фицо
В мире, Москва, Словакия, Роберт Фицо
Фицо хочет посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой

Фицо заявил, что не позволит забыть, откуда пришла свобода

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы "Субботние диалоги" о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
«

"Я спрашиваю, кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит? Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?" — подчеркнул он.

Премьер отметил, что не позволит забыть о том, что "свобода пришла с востока".
Роберт Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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