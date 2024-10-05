https://ria.ru/20241005/fbr-1976482561.html

Американские спецслужбы предупредили о возможных угрозах 7 октября

Американские спецслужбы предупредили о возможных угрозах 7 октября - РИА Новости, 05.10.2024

Американские спецслужбы предупредили о возможных угрозах 7 октября

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в стране со стороны экстремистов 7... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:27

2024-10-05T09:27

2024-10-05T09:27

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

хамас

фбр

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в стране со стороны экстремистов 7 октября, в день первой годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля, после чего начался вооруженный конфликт в секторе Газа и произошла масштабная эскалация в регионе. "Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности публикуют данное общественное обращение с целью привлечения внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и постоянными призывами иностранных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе", - говорится в совместном заявлении двух ведомств, которое приводит телеканал CNN. По мнению ФБР и министерства, 7 октября может стать "побудительным фактором" для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/smi-1976476842.html

https://ria.ru/20241005/amerikantsy-1976471652.html

израиль

сша

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, рафах (провинция), хамас, фбр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году