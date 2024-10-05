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Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко продлили - РИА Новости, 05.10.2024
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04:14 05.10.2024 (обновлено: 10:37 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/fabrika-1976470414.html
Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко продлили
Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко продлили - РИА Новости, 05.10.2024
Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко продлили
Следствие по делу о мошенничестве с НДС на кондитерской фабрике экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen в России продлено до 13 декабря, цеха остаются под РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T04:14
2024-10-05T10:37
россия
петр порошенко
дмитрий аристов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие по делу о мошенничестве с НДС на кондитерской фабрике экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen в России продлено до 13 декабря, цеха остаются под арестом, говорится в судебном документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы."Продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности адрес "Рошен"... на срок до 13 декабря 2024 года, с сохранением установленных ранее запретов", — сообщается в документе. Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года.Речь идет о конфетном цехе, цехе пастиломармеладных изделий, цехе по производству кондитерских изделий и земельных участках кондитерской фабрики в Липецке.Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей.Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.В июле этого года директор ФССП Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
https://ria.ru/20241003/arest-1976071351.html
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россия, петр порошенко, дмитрий аристов
Россия, Петр Порошенко, Дмитрий Аристов
Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко продлили

Следствие по делу липецкой фабрики Порошенко продлено, цеха остаются под арестом

© РИА Новости / Юрий Сорокин | Перейти в медиабанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие по делу о мошенничестве с НДС на кондитерской фабрике экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen в России продлено до 13 декабря, цеха остаются под арестом, говорится в судебном документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
"Продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности адрес "Рошен"... на срок до 13 декабря 2024 года, с сохранением установленных ранее запретов", — сообщается в документе.
Александр Герега - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
3 октября, 05:20
Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года.
Речь идет о конфетном цехе, цехе пастиломармеладных изделий, цехе по производству кондитерских изделий и земельных участках кондитерской фабрики в Липецке.
Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей.
Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
В июле этого года директор ФССП Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах
4 октября, 04:23
 
РоссияПетр ПорошенкоДмитрий Аристов
 
 
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