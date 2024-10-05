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Южная Корея эвакуировала 96 граждан из Ливана военным самолетом - РИА Новости, 05.10.2024
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07:40 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/evakuatsiya-1976475747.html
Южная Корея эвакуировала 96 граждан из Ливана военным самолетом
Южная Корея эвакуировала 96 граждан из Ливана военным самолетом - РИА Новости, 05.10.2024
Южная Корея эвакуировала 96 граждан из Ливана военным самолетом
Военный самолет доставил домой 96 граждан Южной Кореи из Ливана в рамках первой операции по эвакуации на фоне эскалации напряженности в регионе, сообщил МИД... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:40
2024-10-05T07:40
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СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Военный самолет доставил домой 96 граждан Южной Кореи из Ливана в рамках первой операции по эвакуации на фоне эскалации напряженности в регионе, сообщил МИД Республики Корея. "Военно-транспортный самолет KC-330, помогающий в возвращении в Южную Корею 97 ее граждан и членов их семей из Ливана, приземлился в субботу в 12.50 (6.50 мск) в Сеульском аэропорту", - сообщил МИД. Самолет вылетел из Бейрута в пятницу днем и приземлился на Сеульском аэродроме в Соннаме, к югу от Сеула. По словам официальных лиц, на борту находились 96 граждан Южной Кореи и один член семьи южнокорейца, являющийся гражданином Ливана. Эвакуация проводится в связи с продолжающейся эскалацией боевых действий в регионе. "Наше правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в Ливане и на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы примем все необходимые меры для их защиты", - говорится в пресс-релизе министерства. В среду президент Юн Сок Ель отдал приказ о немедленной отправке военно-транспортного самолета для доставки южнокорейских граждан домой. По состоянию на среду, в Ливане находилось около 130 граждан Южной Кореи, не считая дипломатов и членов их семей. В Иране же, по данным МИД, находилось около 110 граждан, а в Израиле - еще 480 человек.
https://ria.ru/20241005/evakuatsiya-1976466021.html
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ливан, южная корея, бейрут, юн сок ель, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Южная Корея, Бейрут, Юн Сок Ель, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Южная Корея эвакуировала 96 граждан из Ливана военным самолетом

МИД Южной Кореи сообщил об эвакуации 96 граждан из Ливана военным самолетом

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Военный самолет доставил домой 96 граждан Южной Кореи из Ливана в рамках первой операции по эвакуации на фоне эскалации напряженности в регионе, сообщил МИД Республики Корея.
"Военно-транспортный самолет KC-330, помогающий в возвращении в Южную Корею 97 ее граждан и членов их семей из Ливана, приземлился в субботу в 12.50 (6.50 мск) в Сеульском аэропорту", - сообщил МИД.
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Самолет вылетел из Бейрута в пятницу днем и приземлился на Сеульском аэродроме в Соннаме, к югу от Сеула.
По словам официальных лиц, на борту находились 96 граждан Южной Кореи и один член семьи южнокорейца, являющийся гражданином Ливана.
Эвакуация проводится в связи с продолжающейся эскалацией боевых действий в регионе.
"Наше правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в Ливане и на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы примем все необходимые меры для их защиты", - говорится в пресс-релизе министерства.
В среду президент Юн Сок Ель отдал приказ о немедленной отправке военно-транспортного самолета для доставки южнокорейских граждан домой.
По состоянию на среду, в Ливане находилось около 130 граждан Южной Кореи, не считая дипломатов и членов их семей.
В Иране же, по данным МИД, находилось около 110 граждан, а в Израиле - еще 480 человек.
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ЛиванЮжная КореяБейрутЮн Сок ЕльОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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