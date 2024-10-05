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В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки - РИА Новости, 05.10.2024
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12:45 05.10.2024 (обновлено: 12:46 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/engels-1976504820.html
В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки
В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки - РИА Новости, 05.10.2024
В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки
Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе, городе-спутнике Саратова,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:45
2024-10-05T12:46
происшествия
россия
энгельс
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В энгельской пятиэтажке загорелась квартира. В считанные минуты густым дымом заволокло подъезд. 82-летняя маломобильная женщина нашла в себе силы выйти из горящей квартиры, но спуститься по лестнице уже не смогла. Не поддавшись панике, пять 10-летних девочек кинулись соседке на помощь... Сотрудники МЧС России вручили девочкам благодарственные письма, отметив их вклад в спасение человеческой жизни", - говорится в сообщении. Начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Гриценко пояснил, что одна из девочек держала дверь, а остальные вывели почти неходячую женщину из подъезда. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили журналистам, что пожар произошел 24 сентября в доме по улице Интернациональная, 2.
https://ria.ru/20240429/spasenie-1943074184.html
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происшествия, россия, энгельс, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Энгельс, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки

В Энгельсе наградили пятерых десятилетних девочек, которые спасли женщину

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе
Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В энгельской пятиэтажке загорелась квартира. В считанные минуты густым дымом заволокло подъезд. 82-летняя маломобильная женщина нашла в себе силы выйти из горящей квартиры, но спуститься по лестнице уже не смогла. Не поддавшись панике, пять 10-летних девочек кинулись соседке на помощь... Сотрудники МЧС России вручили девочкам благодарственные письма, отметив их вклад в спасение человеческой жизни", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияЭнгельсСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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