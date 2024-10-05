https://ria.ru/20241005/engels-1976504820.html

В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки

В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки - РИА Новости, 05.10.2024

В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки

Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе, городе-спутнике Саратова,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:45

2024-10-05T12:45

2024-10-05T12:46

происшествия

россия

энгельс

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В энгельской пятиэтажке загорелась квартира. В считанные минуты густым дымом заволокло подъезд. 82-летняя маломобильная женщина нашла в себе силы выйти из горящей квартиры, но спуститься по лестнице уже не смогла. Не поддавшись панике, пять 10-летних девочек кинулись соседке на помощь... Сотрудники МЧС России вручили девочкам благодарственные письма, отметив их вклад в спасение человеческой жизни", - говорится в сообщении. Начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Гриценко пояснил, что одна из девочек держала дверь, а остальные вывели почти неходячую женщину из подъезда. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили журналистам, что пожар произошел 24 сентября в доме по улице Интернациональная, 2.

https://ria.ru/20240429/spasenie-1943074184.html

https://ria.ru/20230810/spasenie-1889323755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, энгельс, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)