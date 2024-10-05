В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки
В Энгельсе наградили пятерых десятилетних девочек, которые спасли женщину
© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе
Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В энгельской пятиэтажке загорелась квартира. В считанные минуты густым дымом заволокло подъезд. 82-летняя маломобильная женщина нашла в себе силы выйти из горящей квартиры, но спуститься по лестнице уже не смогла. Не поддавшись панике, пять 10-летних девочек кинулись соседке на помощь... Сотрудники МЧС России вручили девочкам благодарственные письма, отметив их вклад в спасение человеческой жизни", - говорится в сообщении.
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