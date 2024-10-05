https://ria.ru/20241005/energodar-1976531619.html

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии - РИА Новости, 05.10.2024

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

В запорожском Энергодаре аварийно отключился свет, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:58

2024-10-05T16:58

2024-10-05T17:22

энергодар

запорожская аэс

происшествия

жкх

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В запорожском Энергодаре аварийно отключился свет, сообщила администрация города в Telegram-канале."Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города", — говорится в публикации.Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под контроль российских специалистов.

https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html

энергодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энергодар, запорожская аэс, происшествия, жкх