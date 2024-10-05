https://ria.ru/20241005/energodar-1976531619.html
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии - РИА Новости, 05.10.2024
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
В запорожском Энергодаре аварийно отключился свет, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:58
2024-10-05T16:58
2024-10-05T17:22
энергодар
запорожская аэс
происшествия
жкх
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В запорожском Энергодаре аварийно отключился свет, сообщила администрация города в Telegram-канале."Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города", — говорится в публикации.Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская аэс, происшествия, жкх
Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия, ЖКХ
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
Власти: город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света, причины выясняются