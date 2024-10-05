https://ria.ru/20241005/emirates-1976512534.html

Emirates продлила отмену рейсов в Ирак и Иран

Emirates продлила отмену рейсов в Ирак и Иран - РИА Новости, 05.10.2024

Emirates продлила отмену рейсов в Ирак и Иран

Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Ирак и Иран до 7 октября, возобновив при этом перелёты в столицу Иордании Амман, говорится... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:06

2024-10-05T14:06

2024-10-05T14:06

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иран

иордания

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ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Ирак и Иран до 7 октября, возобновив при этом перелёты в столицу Иордании Амман, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "Рейсы Emirates в/из Ирака (Басра и Багдад) и Ирана (Тегеран) отменены до 7 октября включительно. Транзитные пассажиры, следующие через Дубай в Ирак и Иран, не будут допускаться на борт в месте отправления до 8 октября", - говорится в заявлении. При этом полёты Emirates в Амман возобновятся с воскресенья. Запрет на полёты в Бейрут продляется до 15 октября. В четверг о возобновлении полётов в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран объявила бюджетная эмиратская авиакомпания Flydubai.

https://ria.ru/20241002/pobeda-1975859377.html

ирак

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в мире, ирак, иран, иордания, emirates, flydubai