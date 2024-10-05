https://ria.ru/20241005/emirates-1976511129.html

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры - РИА Новости, 05.10.2024

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры

Крупнейшая авиакомпания из Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:49

2024-10-05T13:49

2024-10-05T13:49

ливан

израиль

дубай

emirates

хезболла

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/79/1527177920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f6ab3c648749621aba0c3ddeab4781d.jpg

ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания из Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации. "Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации с ручной клади или багажа. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.

https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

ливан

израиль

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливан, израиль, дубай, emirates, хезболла, в мире