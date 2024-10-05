https://ria.ru/20241005/emirates-1976511129.html
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры - РИА Новости, 05.10.2024
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры
Крупнейшая авиакомпания из Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:49
2024-10-05T13:49
2024-10-05T13:49
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ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания из Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации. "Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации с ручной клади или багажа. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.
https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, израиль, дубай, emirates, хезболла, в мире
Ливан, Израиль, Дубай, Emirates, Хезболла, В мире
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации