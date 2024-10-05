Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/emirates-1976511129.html
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры - РИА Новости, 05.10.2024
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры
Крупнейшая авиакомпания из Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:49
2024-10-05T13:49
ливан
израиль
дубай
emirates
хезболла
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/79/1527177920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f6ab3c648749621aba0c3ddeab4781d.jpg
ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания из Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации. "Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации с ручной клади или багажа. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.
https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html
ливан
израиль
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/79/1527177920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30fc1b1670234c237b8483af7632089f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, израиль, дубай, emirates, хезболла, в мире
Ливан, Израиль, Дубай, Emirates, Хезболла, В мире
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании Emirates
Самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания из Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации.
"Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации с ручной клади или багажа. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, пишут СМИ
19 сентября, 08:29
 
ЛиванИзраильДубайEmiratesХезболлаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала