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В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек - РИА Новости, 05.10.2024
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23:53 05.10.2024 (обновлено: 23:59 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/dtp-1976568313.html
В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек
В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек - РИА Новости, 05.10.2024
В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек
Один человек погиб, 11 пострадали во время ДТП с "Газелью" и Mercedes в Волгоградской области, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:53
2024-10-05T23:59
происшествия
волгоградская область
mercedes
авто
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали во время ДТП с "Газелью" и Mercedes в Волгоградской области, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области."По предварительной информации, около 18.30 на 705 километре автодороги Р-229 "Самара- Пугачёв-Энгельс-Волгоград" произошло столкновение грузопассажирской автомашины "Газель" и легкового автомобиля Mercedes. В результате ДТП 30-летний водитель автомашины Mercedes от полученных травм скончался, 11 пассажиров автомашины "Газель" обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.К месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи Главка, работает следственно-оперативная группа отдела МВД по Быковскому району, экипажи Госавтоинспекции.Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.
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происшествия, волгоградская область, mercedes, авто, россия
Происшествия, Волгоградская область, Mercedes, Авто, Россия
В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек

МВД: под Волгоградом в ДТП с Газелью и Mercedes погиб человек еще 11 пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали во время ДТП с "Газелью" и Mercedes в Волгоградской области, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области.
«
"По предварительной информации, около 18.30 на 705 километре автодороги Р-229 "Самара- Пугачёв-Энгельс-Волгоград" произошло столкновение грузопассажирской автомашины "Газель" и легкового автомобиля Mercedes. В результате ДТП 30-летний водитель автомашины Mercedes от полученных травм скончался, 11 пассажиров автомашины "Газель" обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
К месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи Главка, работает следственно-оперативная группа отдела МВД по Быковскому району, экипажи Госавтоинспекции.
Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.
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