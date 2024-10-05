https://ria.ru/20241005/dtp-1976568313.html

В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек

В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек - РИА Новости, 05.10.2024

В Волгоградской области в ДТП c Газелью погиб один человек

Один человек погиб, 11 пострадали во время ДТП с "Газелью" и Mercedes в Волгоградской области, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:53

2024-10-05T23:53

2024-10-05T23:59

происшествия

волгоградская область

mercedes

авто

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали во время ДТП с "Газелью" и Mercedes в Волгоградской области, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области."По предварительной информации, около 18.30 на 705 километре автодороги Р-229 "Самара- Пугачёв-Энгельс-Волгоград" произошло столкновение грузопассажирской автомашины "Газель" и легкового автомобиля Mercedes. В результате ДТП 30-летний водитель автомашины Mercedes от полученных травм скончался, 11 пассажиров автомашины "Газель" обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.К месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи Главка, работает следственно-оперативная группа отдела МВД по Быковскому району, экипажи Госавтоинспекции.Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20241001/saratov-1975747227.html

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, mercedes, авто, россия