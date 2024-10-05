https://ria.ru/20241005/dtp-1976546709.html

В Ростовской области в ДТП погибла девочка

В Ростовской области в ДТП погибла девочка - РИА Новости, 05.10.2024

В Ростовской области в ДТП погибла девочка

Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T19:42

2024-10-05T19:42

2024-10-05T19:56

происшествия

авто

ростовская область

дубовский район

гибдд мвд рф

toyota corolla

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В субботу в хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области столкнулись два автомобиля – "Лада Калина" и Toyota Highlander. "В результате ДТП пассажир "Лады Калина" девочка 2018 года рождения скончалась в больнице от полученных травм. Пострадали 4 человека из автомобиля "Лада Калина": водитель… пассажир… и несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2019 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель "Лады Калина", выезжая с края проезжей части на основную трассу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander, не предоставив тому преимущества в движении. После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции съехал в левый резерв дороги и опрокинулся. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В пресс-службе ГИБДД по региону отметили, что в момент ДТП дети не были пристегнуты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html

ростовская область

дубовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ростовская область, дубовский район, гибдд мвд рф, toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом