https://ria.ru/20241005/dtp-1976546709.html
В Ростовской области в ДТП погибла девочка
В Ростовской области в ДТП погибла девочка - РИА Новости, 05.10.2024
В Ростовской области в ДТП погибла девочка
Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:42
2024-10-05T19:42
2024-10-05T19:56
происшествия
авто
ростовская область
дубовский район
гибдд мвд рф
toyota corolla
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976547687_0:226:591:559_1920x0_80_0_0_d8fa967ef5e503a09fcda0eb2d0455dc.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В субботу в хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области столкнулись два автомобиля – "Лада Калина" и Toyota Highlander. "В результате ДТП пассажир "Лады Калина" девочка 2018 года рождения скончалась в больнице от полученных травм. Пострадали 4 человека из автомобиля "Лада Калина": водитель… пассажир… и несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2019 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель "Лады Калина", выезжая с края проезжей части на основную трассу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander, не предоставив тому преимущества в движении. После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции съехал в левый резерв дороги и опрокинулся. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В пресс-службе ГИБДД по региону отметили, что в момент ДТП дети не были пристегнуты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ростовская область, дубовский район, гибдд мвд рф, toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Ростовская область, Дубовский район, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Ростовской области в ДТП погибла девочка
В Ростовской области в ДТП погибла девочка, 2 ребенка и 2 взрослых пострадали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
В субботу в хуторе Ивановка Дубовского района
Ростовской области столкнулись два автомобиля – "Лада Калина" и Toyota Highlander.
«
"В результате ДТП пассажир "Лады Калина" девочка 2018 года рождения скончалась в больнице от полученных травм. Пострадали 4 человека из автомобиля "Лада Калина": водитель… пассажир… и несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2019 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель "Лады Калина", выезжая с края проезжей части на основную трассу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander, не предоставив тому преимущества в движении.
После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции съехал в левый резерв дороги и опрокинулся. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В пресс-службе ГИБДД по региону отметили, что в момент ДТП дети не были пристегнуты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.