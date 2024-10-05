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В ДТП под Магаданом погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2024
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04:51 05.10.2024 (обновлено: 11:08 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/dtp-1976470582.html
В ДТП под Магаданом погибли два человека
В ДТП под Магаданом погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2024
В ДТП под Магаданом погибли два человека
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, где в субботу погибли два человека, сообщает УМВД России по Магаданской... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T04:51
2024-10-05T11:08
магадан
россия
магаданская область
toyota corolla
происшествия
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МАГАДАН, 5 окт - РИА Новости. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, где в субботу погибли два человека, сообщает УМВД России по Магаданской области. Ранее спасатели предупредили о снегопадах и гололеде в окрестностях Магадана. Жителям рекомендовали с осторожностью передвигаться по дорогам региона. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. В результате водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Spacio погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
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магадан, россия, магаданская область, toyota corolla, происшествия
Магадан, Россия, Магаданская область, Toyota Corolla, Происшествия
В ДТП под Магаданом погибли два человека

В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погибли два человека

© Фото : Полиция Колымы/TelegramМесто ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом. 5 октября 2024
Место ДТП на трассе Колыма под Магаданом. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Полиция Колымы/Telegram
Место ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом. 5 октября 2024
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МАГАДАН, 5 окт - РИА Новости. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, где в субботу погибли два человека, сообщает УМВД России по Магаданской области.
Ранее спасатели предупредили о снегопадах и гололеде в окрестностях Магадана. Жителям рекомендовали с осторожностью передвигаться по дорогам региона.
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"Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. В результате водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Spacio погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
 
МагаданРоссияМагаданская областьToyota CorollaПроисшествия
 
 
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