https://ria.ru/20241005/dtp-1976470582.html
В ДТП под Магаданом погибли два человека
В ДТП под Магаданом погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2024
В ДТП под Магаданом погибли два человека
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, где в субботу погибли два человека, сообщает УМВД России по Магаданской... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T04:51
2024-10-05T04:51
2024-10-05T11:08
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МАГАДАН, 5 окт - РИА Новости. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом, где в субботу погибли два человека, сообщает УМВД России по Магаданской области. Ранее спасатели предупредили о снегопадах и гололеде в окрестностях Магадана. Жителям рекомендовали с осторожностью передвигаться по дорогам региона. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. В результате водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Spacio погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/dtp-1976458433.html
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магадан, россия, магаданская область, toyota corolla, происшествия
Магадан, Россия, Магаданская область, Toyota Corolla, Происшествия
В ДТП под Магаданом погибли два человека
В ДТП на трассе "Колыма" под Магаданом погибли два человека