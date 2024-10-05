https://ria.ru/20241005/deti-1976530116.html

Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы

Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы - РИА Новости, 05.10.2024

Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы

Троих из четырех детей, госпитализированных в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, выписали из больницы, следователи проводят проверку,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:45

2024-10-05T16:45

2024-10-05T16:45

происшествия

здоровье - общество

саратовская область

россия

вольск

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Троих из четырех детей, госпитализированных в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, выписали из больницы, следователи проводят проверку, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Прокуратура области ранее сообщила, что в пятницу в Вольске четверо детей почувствовали недомогание, пострадавших на скорой госпитализировали в больницу. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. Полиция проводит проверку. "В СМИ и социальных медиа сообщается, что в Вольском районе Саратовской области в медицинское учреждение с признаками отравления были доставлены четверо детей. В настоящее время трое из них уже выписаны. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Саратовской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ по Саратовской области И. А. Михайлину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

саратовская область

россия

вольск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия, вольск, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом