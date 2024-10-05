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Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы - РИА Новости, 05.10.2024
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16:45 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/deti-1976530116.html
Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы
Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы - РИА Новости, 05.10.2024
Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы
Троих из четырех детей, госпитализированных в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, выписали из больницы, следователи проводят проверку,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:45
2024-10-05T16:45
происшествия
здоровье - общество
саратовская область
россия
вольск
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Троих из четырех детей, госпитализированных в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, выписали из больницы, следователи проводят проверку, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Прокуратура области ранее сообщила, что в пятницу в Вольске четверо детей почувствовали недомогание, пострадавших на скорой госпитализировали в больницу. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. Полиция проводит проверку. "В СМИ и социальных медиа сообщается, что в Вольском районе Саратовской области в медицинское учреждение с признаками отравления были доставлены четверо детей. В настоящее время трое из них уже выписаны. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Саратовской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ по Саратовской области И. А. Михайлину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
саратовская область
россия
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происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия, вольск, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратовская область, Россия, Вольск, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Троих детей, отравившихся в Саратовской области, выписали из больницы

СК: троих из четырех отравившихся под Саратовом детей выписали из больницы

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Троих из четырех детей, госпитализированных в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, выписали из больницы, следователи проводят проверку, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Прокуратура области ранее сообщила, что в пятницу в Вольске четверо детей почувствовали недомогание, пострадавших на скорой госпитализировали в больницу. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. Полиция проводит проверку.
«
"В СМИ и социальных медиа сообщается, что в Вольском районе Саратовской области в медицинское учреждение с признаками отравления были доставлены четверо детей. В настоящее время трое из них уже выписаны. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Саратовской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ по Саратовской области И. А. Михайлину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСаратовская областьРоссияВольскСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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