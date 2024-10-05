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В Госдуме рассказали, где хранить деньги - РИА Новости, 05.10.2024
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08:33 05.10.2024 (обновлено: 15:26 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html
В Госдуме рассказали, где хранить деньги
В Госдуме рассказали, где хранить деньги - РИА Новости, 05.10.2024
В Госдуме рассказали, где хранить деньги
Сейчас сбережения выгоднее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:33
2024-10-05T15:26
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сейчас сбережения выгоднее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах", — сказал он. Также Аксаков посоветовал россиянам иметь подушку финансовой безопасности в размере расходов на два-три месяца. Часть этих средств можно разместить на вклад, с которого их можно в любой момент снять. "А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу (формирование подушки. — Прим. ред.), или вы копите, например, на крупную покупку — то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше", — отметил он. По его словам, решаться на инвестирование денег на фондовый рынок надо, если решены две первые задачи и есть знания о том, как рынок работает, какие инструменты доступны и какие риски им присущи. При этом он напомнил, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери.
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экономика, анатолий аксаков, госдума рф, россия
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, где хранить деньги

Глава финкомитета Госдумы посоветовал хранить деньги на рублевых вкладах

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сейчас сбережения выгоднее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах", — сказал он.
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Также Аксаков посоветовал россиянам иметь подушку финансовой безопасности в размере расходов на два-три месяца. Часть этих средств можно разместить на вклад, с которого их можно в любой момент снять.
"А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу (формирование подушки. — Прим. ред.), или вы копите, например, на крупную покупку — то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше", — отметил он.
По его словам, решаться на инвестирование денег на фондовый рынок надо, если решены две первые задачи и есть знания о том, как рынок работает, какие инструменты доступны и какие риски им присущи.
При этом он напомнил, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери.
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ЭкономикаАнатолий АксаковГосдума РФРоссия
 
 
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