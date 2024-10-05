https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html

В Госдуме рассказали, где хранить деньги

В Госдуме рассказали, где хранить деньги - РИА Новости, 05.10.2024

В Госдуме рассказали, где хранить деньги

Сейчас сбережения выгоднее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:33

2024-10-05T08:33

2024-10-05T15:26

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сейчас сбережения выгоднее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах", — сказал он. Также Аксаков посоветовал россиянам иметь подушку финансовой безопасности в размере расходов на два-три месяца. Часть этих средств можно разместить на вклад, с которого их можно в любой момент снять. "А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу (формирование подушки. — Прим. ред.), или вы копите, например, на крупную покупку — то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше", — отметил он. По его словам, решаться на инвестирование денег на фондовый рынок надо, если решены две первые задачи и есть знания о том, как рынок работает, какие инструменты доступны и какие риски им присущи. При этом он напомнил, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, анатолий аксаков, госдума рф, россия