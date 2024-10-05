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Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги - РИА Новости, 05.10.2024
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07:13 05.10.2024 (обновлено: 16:43 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/dengi-1976474817.html
Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги
Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги - РИА Новости, 05.10.2024
Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги
На Украине задержали Татьяну Крупу, руководителя медико-санитарной экспертной комиссии, и ее сына, который занимает руководящий пост в областном управлении... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:13
2024-10-05T16:43
украина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На Украине задержали Татьяну Крупу, руководителя медико-санитарной экспертной комиссии, и ее сына, который занимает руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда Украины, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.Крупу заподозрили в незаконном обогащении на тех, кто пытался избежать мобилизации на Украине. В ее кабинете обнаружили поддельные медицинские справки, а также списки с именами и фиктивными диагнозами уклонистов.По сообщениям ведомства, при обыске у них было найдено почти шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.На распространенных кадрах видно, как чиновник, лежа на кровати, гладит кучу денег.
https://ria.ru/20241003/voditeli-1976242362.html
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украина
Украина
Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги

Украинский чиновник при обыске погладил на кровати изъятые миллионы долларов

© ГБР УкраиныЗадержанный фигурант дела о незаконном обогащении на Украине
Задержанный фигурант дела о незаконном обогащении на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© ГБР Украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На Украине задержали Татьяну Крупу, руководителя медико-санитарной экспертной комиссии, и ее сына, который занимает руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда Украины, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Крупу заподозрили в незаконном обогащении на тех, кто пытался избежать мобилизации на Украине. В ее кабинете обнаружили поддельные медицинские справки, а также списки с именами и фиктивными диагнозами уклонистов.
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По сообщениям ведомства, при обыске у них было найдено почти шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.
На распространенных кадрах видно, как чиновник, лежа на кровати, гладит кучу денег.
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