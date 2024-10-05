https://ria.ru/20241005/dengi-1976474817.html

Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги

Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги - РИА Новости, 05.10.2024

Украинский чиновник погладил изъятые при обыске деньги

На Украине задержали Татьяну Крупу, руководителя медико-санитарной экспертной комиссии, и ее сына, который занимает руководящий пост в областном управлении... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:13

2024-10-05T07:13

2024-10-05T16:43

украина

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На Украине задержали Татьяну Крупу, руководителя медико-санитарной экспертной комиссии, и ее сына, который занимает руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда Украины, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.Крупу заподозрили в незаконном обогащении на тех, кто пытался избежать мобилизации на Украине. В ее кабинете обнаружили поддельные медицинские справки, а также списки с именами и фиктивными диагнозами уклонистов.По сообщениям ведомства, при обыске у них было найдено почти шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.На распространенных кадрах видно, как чиновник, лежа на кровати, гладит кучу денег.

https://ria.ru/20241003/voditeli-1976242362.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html

украина

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украина