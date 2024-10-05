https://ria.ru/20241005/daniya-1976534602.html

Дания усилит пограничный контроль на фоне инцидентов у посольств Израиля

Дания усилит пограничный контроль на фоне инцидентов у посольств Израиля - РИА Новости, 05.10.2024

Дания усилит пограничный контроль на фоне инцидентов у посольств Израиля

Власти Дании решили усилить контроль на границе со Швецией и Германией на фоне недавних инцидентов со взрывами и стрельбой у посольств Израиля в Стокгольме и... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:22

2024-10-05T17:22

2024-10-05T17:22

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти Дании решили усилить контроль на границе со Швецией и Германией на фоне недавних инцидентов со взрывами и стрельбой у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене, сообщает датская национальная полиция. Ранее инциденты со стрельбой и взрывами произошли у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене. Полиция Стокгольма и посольство Израиля в Дании сообщали, что сотрудники диппредставительств не пострадали. В Копенгагене задержаны трое подозреваемых, ими оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Полиция Стокгольма пока не задерживала никого в связи с инцидентом. Полиция Копенгагена сообщала, что взрывы у посольства были вызваны двумя ручными гранатами, отметив, что пока нельзя утверждать, что целью нападения было здание посольства. "(Датская - ред.) национальная полиция после диалога с рядом полицейских округов и полицейской службой разведки решила укрепить усилия полиции на границах и вокруг них. Решение об усилении борьбы с преступностью, видимых и профилактических усилий полиции в приграничных районах принято на фоне инцидентов последних дней в Копенгагене и Стокгольме", - говорится в пресс-релизе ведомства. Полиция отмечает, что меры будут направлены на предотвращение опасных для населения преступлений и будут осуществляться путём выборочных проверок транспортных средств и пассажиров на границах со Швецией и Германией. Согласно заявлению ведомства, данная мера является временной, а её необходимость будет оцениваться полицией на постоянной основе. Как заявил главный инспектор датской национальной полиции Петер Экебьерг, недавние инциденты у дипмиссий Израиля подтверждают, что террористическая угроза против Дании серьезна. Ранее телеканал TV2 сообщал, что городской суд Копенгагена постановил, что двое шведов, обвиняемых по делу о взрывах у посольства Израиля в датской столице, останутся под предварительным заключением на 27 дней. По данным телеканала, оба обвиняемых отказались признать себя виновными. Как отмечал TV2, третий задержанный швед был отпущен. Как сообщал телеканал, злоумышленникам было предъявлено обвинение в том, что они, возможно, по предварительному сговору с другими лицами принесли пять ручных гранат в общественное место, тем самым подвергнув остальных людей опасности. Две гранаты были приведены в действие, а другие три, по словам прокурора Сёрена Харбо, были изъяты полицией. Позднее столичная полиция Дании сообщила, что двум обвиняемым шведам также предъявили обвинения в терроризме.

https://ria.ru/20241005/beyrut-1976531309.html

https://ria.ru/20241005/makron-1976527472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, копенгаген, дания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024