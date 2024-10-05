https://ria.ru/20241005/daniya-1976528545.html

В Дании двух шведов обвинили по делу о взрывах у дипмиссии Израиля

В Дании двух шведов обвинили по делу о взрывах у дипмиссии Израиля - РИА Новости, 05.10.2024

В Дании двух шведов обвинили по делу о взрывах у дипмиссии Израиля

Шведам, обвиняемым по делу в совершении взрывов у посольства Израиля в датской столице Копенгагене, в субботу утром также предъявили обвинения в терроризме,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:35

2024-10-05T16:35

2024-10-05T16:35

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дания

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Шведам, обвиняемым по делу в совершении взрывов у посольства Израиля в датской столице Копенгагене, в субботу утром также предъявили обвинения в терроризме, сообщает столичная полиция Дании. Полиция Копенгагена в среду утром сообщила в соцсети X, что два взрыва произошли неподалёку от посольства Израиля в Копенгагене, на месте ведётся расследование. Правоохранители заявили, что информация о пострадавших не поступала. Как сообщил телеканал TV2, полиция Дании усилила меры безопасности в районе посольства. Ведомство при этом заявило, что ещё рано делать выводы о возможной связи между взрывами и посольством Израиля. Позднее полиция сообщила о задержании троих человек в связи со взрывами, ими оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Ведомство также отметило, что взрывы были вызваны двумя ручными гранатами. "Двум гражданам Швеции, которым ранее на этой неделе были предъявлены обвинения во взрывах в (пригороде Копенгагена - ред.) Хеллерупе, сегодня утром также были предъявлены обвинения в нарушении статьи 114 уголовного кодекса страны (о терроризме - ред.), поскольку для этого были найдены основания", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х. Уточняется, что расследование дела продолжается в тесном сотрудничестве с полицейской службой разведки страны. Ранее телеканал TV2 сообщал, что городской суд Копенгагена постановил, что двое шведов, обвиняемых по делу о взрывах у посольства Израиля в датской столице, останутся под предварительным заключением на 27 дней. По данным телеканала, оба обвиняемых отказались признать себя виновными. Как отмечал TV2, третий задержанный швед был отпущен. Как сообщал телеканал, злоумышленникам было предъявлено обвинение в том, что они, возможно, по предварительному сговору с другими лицами принесли пять ручных гранат в общественное место, тем самым подвергнув остальных людей опасности. Две гранаты были приведены в действие, а другие три, по словам прокурора Сёрена Харбо, сейчас находятся под контролем полиции. Также телерадиокомпания DR сообщала со ссылкой на попавшие в её распоряжение судебные документы, что оба обвиняемых ранее попадали в поле зрения шведской полиции. Так, 19-летний мужчина должен был в четверг предстать перед судом в Швеции по делу о езде без водительских прав и в состоянии наркотического опьянения, однако не смог этого сделать по причине другого суда, в Копенгагене. По данным DR, другой обвиняемый, 16-летний подросток, совершил кражу в магазине на сумму 29 долларов. По оценке DR, ничего не указывает на то, что шведы раньше были как-либо связаны со шведским криминальным миром.

https://ria.ru/20241002/kopengagen-1975978389.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, копенгаген, израиль, швеция, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дания