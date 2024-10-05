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Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск

Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск - РИА Новости, 05.10.2024

Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне эскалации в регионе прибыл в столицу Сирии Дамаск, сообщил новый официальный представитель иранского МИД... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:38

2024-10-05T08:38

2024-10-05T08:38

в мире

израиль

иран

сирия

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хезболла

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне эскалации в регионе прибыл в столицу Сирии Дамаск, сообщил новый официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в соцсети X. В пятницу глава МИД Ирана посетил ливанскую столицу Бейрут. "Министр иностранных дел господин Аракчи прибыл в Дамаск во главе делегации в рамках официального визита в Сирию. Он встретится с высокопоставленными сирийскими чиновниками и обсудит с ними двусторонние отношения и события в регионе", - говорится в сообщении на странице Багаи. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20240928/iran-1975227160.html

https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

https://ria.ru/20241002/nasrulla-1976039261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, сирия, аббас аракчи, мария захарова, джо байден, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024