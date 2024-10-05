https://ria.ru/20241005/chernyshenko-1976488895.html
Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником
Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024
Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе поздравления учителей с профессиональным праздником назвал развитие системы образования приоритетом для правительства. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:17
2024-10-05T10:17
2024-10-05T10:20
общество
россия
дмитрий чернышенко
день учителя
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе поздравления учителей с профессиональным праздником назвал развитие системы образования приоритетом для правительства. Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя. "Развитие системы образования – приоритет для правительства. В России скоро завершится национальный проект "Образование", начнет действовать новый нацпроект – "Молодежь и дети", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба. Чернышенко назвал педагогов уникальными людьми, которые выбрали для себя благородное, ответственное и такое непростое дело – учить и воспитывать детей. "Вместе с вами мы готовим будущих учёных, инженеров, аналитиков, айтишников – поколение, которое будет укреплять технологический суверенитет страны", - отметил он. Чернышенко также рассказал, что и сам с большой теплотой и благодарностью вспоминает уроки жизни его учителей. "Дорогие педагоги! Спасибо за верность профессии, которую вы выбрали по зову сердца. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и отзывчивых учеников. С Днем учителя!" – сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html
https://ria.ru/20241005/sobjanin-1976485223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий чернышенко, день учителя
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, День учителя
Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником
Чернышенко назвал развитие системы образования приоритетом для правительства
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе поздравления учителей с профессиональным праздником назвал развитие системы образования приоритетом для правительства.
Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя.
"Развитие системы образования – приоритет для правительства. В России скоро завершится национальный проект "Образование", начнет действовать новый нацпроект – "Молодежь и дети", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба.
Чернышенко назвал педагогов уникальными людьми, которые выбрали для себя благородное, ответственное и такое непростое дело – учить и воспитывать детей.
"Вместе с вами мы готовим будущих учёных, инженеров, аналитиков, айтишников – поколение, которое будет укреплять технологический суверенитет страны", - отметил он.
Чернышенко
также рассказал, что и сам с большой теплотой и благодарностью вспоминает уроки жизни его учителей.
"Дорогие педагоги! Спасибо за верность профессии, которую вы выбрали по зову сердца. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и отзывчивых учеников. С Днем учителя!" – сказал вице-премьер.