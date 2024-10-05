https://ria.ru/20241005/chernyshenko-1976488895.html

Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024

Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе поздравления учителей с профессиональным праздником назвал развитие системы образования приоритетом для правительства. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:17

2024-10-05T10:17

2024-10-05T10:20

общество

россия

дмитрий чернышенко

день учителя

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе поздравления учителей с профессиональным праздником назвал развитие системы образования приоритетом для правительства. Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя. "Развитие системы образования – приоритет для правительства. В России скоро завершится национальный проект "Образование", начнет действовать новый нацпроект – "Молодежь и дети", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба. Чернышенко назвал педагогов уникальными людьми, которые выбрали для себя благородное, ответственное и такое непростое дело – учить и воспитывать детей. "Вместе с вами мы готовим будущих учёных, инженеров, аналитиков, айтишников – поколение, которое будет укреплять технологический суверенитет страны", - отметил он. Чернышенко также рассказал, что и сам с большой теплотой и благодарностью вспоминает уроки жизни его учителей. "Дорогие педагоги! Спасибо за верность профессии, которую вы выбрали по зову сердца. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и отзывчивых учеников. С Днем учителя!" – сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html

https://ria.ru/20241005/sobjanin-1976485223.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко, день учителя