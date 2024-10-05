https://ria.ru/20241005/bloger-1976474376.html
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий - РИА Новости, 05.10.2024
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий
Следствие просит Тверской суд Москвы заменить домашний арест на запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:10
2024-10-05T07:10
2024-10-05T07:10
россия
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
сlub 500
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заменить домашний арест на запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Поступил материал об отмене (изменении) условий применения меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Портнягина Д.С.", - сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что меру пресечения блогеру просят смягчить, изменив ее с домашнего ареста на запрет действий. С чем связано такое ходатайство, в суде не сообщили. Судебное заседание назначено на 8 октября. Тверской райсуд в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
https://ria.ru/20240917/izvestiya-1973103197.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), происшествия, дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий
Следствие просит заменить домашний арест блогеру Портнягину на запрет действий
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заменить домашний арест на запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Поступил материал об отмене (изменении) условий применения меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Портнягина Д.С.", - сказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что меру пресечения блогеру просят смягчить, изменив ее с домашнего ареста на запрет действий. С чем связано такое ходатайство, в суде не сообщили.
Судебное заседание назначено на 8 октября.
Тверской райсуд в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье
без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ
). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу.
Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК
завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат.
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500
, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.