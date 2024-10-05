Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/bloger-1976474376.html
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий - РИА Новости, 05.10.2024
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий
Следствие просит Тверской суд Москвы заменить домашний арест на запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:10
2024-10-05T07:10
россия
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
сlub 500
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224551_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_7ccd1bb8f85e23046964d0e5ace83eb3.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заменить домашний арест на запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Поступил материал об отмене (изменении) условий применения меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Портнягина Д.С.", - сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что меру пресечения блогеру просят смягчить, изменив ее с домашнего ареста на запрет действий. С чем связано такое ходатайство, в суде не сообщили. Судебное заседание назначено на 8 октября. Тверской райсуд в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
https://ria.ru/20240917/izvestiya-1973103197.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224551_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_72b0d19d532e3bf9b430786936bed04b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), происшествия, дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
Следствие просит заменить домашний арест Портнягину на запрет действий

Следствие просит заменить домашний арест блогеру Портнягину на запрет действий

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заменить домашний арест на запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Поступил материал об отмене (изменении) условий применения меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Портнягина Д.С.", - сказал собеседник агентства.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской
3 октября, 14:55
В инстанции уточнили, что меру пресечения блогеру просят смягчить, изменив ее с домашнего ареста на запрет действий. С чем связано такое ходатайство, в суде не сообщили.
Судебное заседание назначено на 8 октября.
Тверской райсуд в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу.
Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат.
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады
17 сентября, 08:58
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияДмитрий ПортнягинСледственный комитет России (СК РФ)Сlub 500
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала