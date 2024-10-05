https://ria.ru/20241005/beyrut-1976567229.html

ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута

ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 05.10.2024

ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли не менее четырех ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:35

2024-10-05T23:35

2024-10-05T23:57

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БЕЙРУТ, 5 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее четырех ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Под обстрел попали районы Шувайфет и Бурдж аль-Бараджне.Во время нанесения ударов два гражданских самолета заходили на посадку в международный аэропорт Бейрута, территория которого прилегает к кварталам южного пригорода столицы.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976539884.html

https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бейрут, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал)