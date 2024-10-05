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Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться

Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться - РИА Новости, 05.10.2024

Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться в преддверии авиаударов, сообщает Times of Israel. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:01

2024-10-05T23:01

2024-10-05T23:08

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться в преддверии авиаударов, сообщает Times of Israel."ЦАХАЛ призывает ливанских граждан, находящихся вблизи трех зданий в южном пригороде Бейрута... немедленно эвакуироваться в преддверии авиаударов", - пишет издание со ссылкой на публикацию представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи в соцсети X на арабском языке.

https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976560620.html

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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024