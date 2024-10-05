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Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться - РИА Новости, 05.10.2024
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23:01 05.10.2024 (обновлено: 23:08 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/beyrut-1976565711.html
Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться
Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться - РИА Новости, 05.10.2024
Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться в преддверии авиаударов, сообщает Times of Israel. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:01
2024-10-05T23:08
в мире
бейрут
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться в преддверии авиаударов, сообщает Times of Israel."ЦАХАЛ призывает ливанских граждан, находящихся вблизи трех зданий в южном пригороде Бейрута... немедленно эвакуироваться в преддверии авиаударов", - пишет издание со ссылкой на публикацию представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи в соцсети X на арабском языке.
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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться

Израиль призвал жителей в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться в преддверии авиаударов, сообщает Times of Israel.
"ЦАХАЛ призывает ливанских граждан, находящихся вблизи трех зданий в южном пригороде Бейрута... немедленно эвакуироваться в преддверии авиаударов", - пишет издание со ссылкой на публикацию представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи в соцсети X на арабском языке.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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В миреБейрутИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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