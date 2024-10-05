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Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2024
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01:39 05.10.2024 (обновлено: 01:56 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/beyrut-1976466736.html
Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник
Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2024
Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник
Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T01:39
2024-10-05T01:56
израиль
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
хезболла
хамас
ливан
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Израильская авиация дважды ударила по южному пригороду Бейрута. Из-за темноты и отсутствия света невозможно определить точно место падения", — сказал он.Ранее израильские военные призвали жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболла".Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html
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израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, хамас, ливан
Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хезболла, ХАМАС, Ливан
Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник

ВВС Израиля нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
«
"Израильская авиация дважды ударила по южному пригороду Бейрута. Из-за темноты и отсутствия света невозможно определить точно место падения", — сказал он.
Ранее израильские военные призвали жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболла".
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Хезболла" заявила, что сорвала все попытки ЦАХАЛ закрепиться на юге Ливана
Вчера, 22:04

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Момент нанесения ударов ВВС Израиля в районе международного аэропорта Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы
Вчера, 00:58
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана
Вчера, 21:08
 
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