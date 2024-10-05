https://ria.ru/20241005/beyrut-1976466736.html

Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник

Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2024

Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник

Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:39

2024-10-05T01:39

2024-10-05T01:56

израиль

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

хезболла

хамас

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976172625_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_cf71285027fdc3eb5c74029a36a1014b.jpg

БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Израильская авиация дважды ударила по южному пригороду Бейрута. Из-за темноты и отсутствия света невозможно определить точно место падения", — сказал он.Ранее израильские военные призвали жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболла".Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html

https://ria.ru/20241004/preemnik-1976280196.html

https://ria.ru/20241004/izrail-1976453243.html

израиль

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, хамас, ливан