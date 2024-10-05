https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976470230.html

ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями

ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями - РИА Новости, 05.10.2024

ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями

Украинская армия у днепровского рубежа массово применяет "выжигающие" дроны с термическими горючими смесями, сообщили РИА Новости десантники группировки войск... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T04:05

2024-10-05T04:05

2024-10-05T05:46

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ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Украинская армия у днепровского рубежа массово применяет "выжигающие" дроны с термическими горючими смесями, сообщили РИА Новости десантники группировки войск "Днепр"."В основном они (ВСУ) сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают", — рассказал офицер-десантник с позывным Гром.По словам военнослужащих, противник применяет дроны с горючими реагентами и смесями не только с целью инициации пожаров в российском тылу или уничтожения лесополос, но и непосредственно против техники и личного состава российской армии."Применяют термические. Вот они поджигают просто леса, машины там, живую силу. Именно с дронов. Ни с ракет, ни с чего, а именно с дронов. Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей. Она пока сама не выгорит, она будет гореть и гореть", — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Днепр" с позывным "Горыныч".

https://ria.ru/20240916/bespilotniki-1972938420.html

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вооруженные силы украины, в мире