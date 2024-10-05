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ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями
ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями - РИА Новости, 05.10.2024
ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями
Украинская армия у днепровского рубежа массово применяет "выжигающие" дроны с термическими горючими смесями, сообщили РИА Новости десантники группировки войск... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T04:05
2024-10-05T04:05
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ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Украинская армия у днепровского рубежа массово применяет "выжигающие" дроны с термическими горючими смесями, сообщили РИА Новости десантники группировки войск "Днепр"."В основном они (ВСУ) сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают", — рассказал офицер-десантник с позывным Гром.По словам военнослужащих, противник применяет дроны с горючими реагентами и смесями не только с целью инициации пожаров в российском тылу или уничтожения лесополос, но и непосредственно против техники и личного состава российской армии."Применяют термические. Вот они поджигают просто леса, машины там, живую силу. Именно с дронов. Ни с ракет, ни с чего, а именно с дронов. Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей. Она пока сама не выгорит, она будет гореть и гореть", — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Днепр" с позывным "Горыныч".
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ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями
Бойцы ВДВ сообщили о применении ВСУ у Днепра БПЛА с термическими смесями
ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Украинская армия у днепровского рубежа массово применяет "выжигающие" дроны с термическими горючими смесями, сообщили РИА Новости десантники группировки войск "Днепр".
«
"В основном они (ВСУ) сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают", — рассказал офицер-десантник с позывным Гром.
По словам военнослужащих, противник применяет дроны с горючими реагентами и смесями не только с целью инициации пожаров в российском тылу или уничтожения лесополос, но и непосредственно против техники и личного состава российской армии.
"Применяют термические. Вот они поджигают просто леса, машины там, живую силу. Именно с дронов. Ни с ракет, ни с чего, а именно с дронов. Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей. Она пока сама не выгорит, она будет гореть и гореть", — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Днепр" с позывным "Горыныч".