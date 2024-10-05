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В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек - РИА Новости, 05.10.2024
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23:58 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/berlin-1976568738.html
В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек
В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек - РИА Новости, 05.10.2024
В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек
Десять человек задержали на главной площади немецкой столицы Александерплац во время пропалестинской демонстрации, сообщает издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:58
2024-10-05T23:58
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Десять человек задержали на главной площади немецкой столицы Александерплац во время пропалестинской демонстрации, сообщает издание Berliner Zeitung. "Полиция вмешалась из-за антиизраильских призывов и действий во время пропалестинских демонстраций на Александерплац в Берлине... В пятницу вечером было произведено десять временных задержаний", - говорится в публикации издания со ссылкой на полицию. Уточняется, что в одном из случаев речь шла о мужчине, который рвал бумажные флаги Израиля. На демонстрации, согласно информации издания, были задействованы около 400 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается также, что 7 октября, в день годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, в столице будут дежурить около двух тысяч полицейских. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, берлин (город), россия, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Берлин (город), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек

Berliner eitung: в Берлине задержали десять участников пропалестинской акции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолицейские во время акции протеста в Берлине.
Полицейские во время акции протеста в Берлине. - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейские во время акции протеста в Берлине.. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Десять человек задержали на главной площади немецкой столицы Александерплац во время пропалестинской демонстрации, сообщает издание Berliner Zeitung.
«
"Полиция вмешалась из-за антиизраильских призывов и действий во время пропалестинских демонстраций на Александерплац в Берлине... В пятницу вечером было произведено десять временных задержаний", - говорится в публикации издания со ссылкой на полицию.
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Уточняется, что в одном из случаев речь шла о мужчине, который рвал бумажные флаги Израиля.
На демонстрации, согласно информации издания, были задействованы около 400 сотрудников правоохранительных органов.
Сообщается также, что 7 октября, в день годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, в столице будут дежурить около двух тысяч полицейских.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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