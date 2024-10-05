https://ria.ru/20241005/berlin-1976568738.html

В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек

В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек - РИА Новости, 05.10.2024

В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек

Десять человек задержали на главной площади немецкой столицы Александерплац во время пропалестинской демонстрации, сообщает издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:58

2024-10-05T23:58

2024-10-05T23:58

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Десять человек задержали на главной площади немецкой столицы Александерплац во время пропалестинской демонстрации, сообщает издание Berliner Zeitung. "Полиция вмешалась из-за антиизраильских призывов и действий во время пропалестинских демонстраций на Александерплац в Берлине... В пятницу вечером было произведено десять временных задержаний", - говорится в публикации издания со ссылкой на полицию. Уточняется, что в одном из случаев речь шла о мужчине, который рвал бумажные флаги Израиля. На демонстрации, согласно информации издания, были задействованы около 400 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается также, что 7 октября, в день годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, в столице будут дежурить около двух тысяч полицейских. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241005/finljandija-1976560410.html

https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, берлин (город), россия, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем