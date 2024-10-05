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В Башкирии открыли мемориал погибшим в СВО - РИА Новости, 05.10.2024
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15:57 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/bashkiriya-1976524611.html
В Башкирии открыли мемориал погибшим в СВО
В Башкирии открыли мемориал погибшим в СВО - РИА Новости, 05.10.2024
В Башкирии открыли мемориал погибшим в СВО
Мемориал погибшим при исполнении воинского долга открыли в инженерном соединении Центрального военного округа (ЦВО) в Башкирии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:57
2024-10-05T15:57
специальная военная операция на украине
оренбургская область
центральный военный округ
россия
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САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Мемориал погибшим при исполнении воинского долга открыли в инженерном соединении Центрального военного округа (ЦВО) в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦВО. "В 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной, ордена Жукова бригаде Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Башкирии, открыли мемориал "Боевым товарищам, погибшим при исполнении воинского долга". В церемонии открытия приняли участие начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Андрей Гандзюк, ветераны, юнармейцы и родственники военнослужащих, принимавших участие в СВО и разминировании различных регионов России", - говорится в сообщении. Мемориал из мрамора выполнен в виде флага с георгиевской лентой. На нем установлен гранитный камень с именами погибших бойцов при разминировании в Чеченской Республике, Ульяновской, Оренбургской областях и 16 мраморных надгробий участникам специальной военной операции. По фронту расположены бронзовые бюсты Героям Советского Союза. Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и возложили цветы и венки к мемориалу.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
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Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Центральный военный округ, Россия
В Башкирии открыли мемориал погибшим в СВО

В Башкирии открыли мемориал погибшим при исполнении воинского долга

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦветы у мемориала
Цветы у мемориала - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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Цветы у мемориала. Архивное фото
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САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Мемориал погибшим при исполнении воинского долга открыли в инженерном соединении Центрального военного округа (ЦВО) в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦВО.
"В 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной, ордена Жукова бригаде Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Башкирии, открыли мемориал "Боевым товарищам, погибшим при исполнении воинского долга". В церемонии открытия приняли участие начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Андрей Гандзюк, ветераны, юнармейцы и родственники военнослужащих, принимавших участие в СВО и разминировании различных регионов России", - говорится в сообщении.
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Мемориал из мрамора выполнен в виде флага с георгиевской лентой. На нем установлен гранитный камень с именами погибших бойцов при разминировании в Чеченской Республике, Ульяновской, Оренбургской областях и 16 мраморных надгробий участникам специальной военной операции. По фронту расположены бронзовые бюсты Героям Советского Союза.
Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и возложили цветы и венки к мемориалу.
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