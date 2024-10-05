https://ria.ru/20241005/antonov-1976558745.html

МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США - РИА Новости, 05.10.2024

МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:23

2024-10-05T21:23

2024-10-05T23:54

россия

сша

анатолий антонов

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, сообщили РИА Новости в МИД России. "Посол Антонов завершает свою командировку", - сказали агентству в российском МИД. Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.

https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, анатолий антонов