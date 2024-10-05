https://ria.ru/20241005/antonov-1976558745.html
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США - РИА Новости, 05.10.2024
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:23
2024-10-05T21:23
2024-10-05T23:54
россия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, сообщили РИА Новости в МИД России. "Посол Антонов завершает свою командировку", - сказали агентству в российском МИД. Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.
https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, анатолий антонов
Россия, США, Анатолий Антонов
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США
Посол Анатолий Антонов завершает работу на своем посту в США