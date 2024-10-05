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МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США - РИА Новости, 05.10.2024
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21:23 05.10.2024 (обновлено: 23:54 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/antonov-1976558745.html
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США - РИА Новости, 05.10.2024
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:23
2024-10-05T23:54
россия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, сообщили РИА Новости в МИД России. "Посол Антонов завершает свою командировку", - сказали агентству в российском МИД. Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.
https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html
россия
сша
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россия, сша, анатолий антонов
Россия, США, Анатолий Антонов
МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

Посол Анатолий Антонов завершает работу на своем посту в США

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, сообщили РИА Новости в МИД России.
«
"Посол Антонов завершает свою командировку", - сказали агентству в российском МИД. Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
4 октября, 12:45
 
РоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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