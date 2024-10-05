https://ria.ru/20241005/antonov-1976554665.html
Посол России Антонов завершил командировку в США
Посол России Антонов завершил командировку в США - РИА Новости, 05.10.2024
Посол России Антонов завершил командировку в США
Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:45
2024-10-05T20:45
2024-10-05T21:30
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась."Посол вылетает в 15 часов (22:00 мск. — Прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом", — подчеркнули там.При этом посольство назвало спекуляциями сообщения в некоторых Telegram-каналах о том, что Антонов перейдет на работу в аппарат Совбеза.Позднее информацию о завершении дипломатом командировки в США подтвердили в Министерстве иностранных дел.Анатолия Антонова назначили послом в США в 2017 году. С 2011-го по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.
https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html
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РИА Новости
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анатолий антонов, россия, сша, москва
Анатолий Антонов, Россия, США, Москва
Посол России Антонов завершил командировку в США
Анатолий Антонов завершил командировку на посту посла России в США
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась.
«
"Посол вылетает в 15 часов (22:00 мск. — Прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом", — подчеркнули там.
При этом посольство назвало спекуляциями сообщения в некоторых Telegram-каналах о том, что Антонов перейдет на работу в аппарат Совбеза.
Позднее информацию о завершении дипломатом командировки в США подтвердили в Министерстве иностранных дел.
Анатолия Антонова назначили послом в США в 2017 году. С 2011-го по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.