Рейтинг@Mail.ru
Посол России Антонов завершил командировку в США - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 05.10.2024 (обновлено: 21:30 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/antonov-1976554665.html
Посол России Антонов завершил командировку в США
Посол России Антонов завершил командировку в США - РИА Новости, 05.10.2024
Посол России Антонов завершил командировку в США
Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:45
2024-10-05T21:30
анатолий антонов
россия
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась.&quot;Посол вылетает в 15 часов (22:00 мск. — Прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом&quot;, — подчеркнули там.При этом посольство назвало спекуляциями сообщения в некоторых Telegram-каналах о том, что Антонов перейдет на работу в аппарат Совбеза.Позднее информацию о завершении дипломатом командировки в США подтвердили в Министерстве иностранных дел.Анатолия Антонова назначили послом в США в 2017 году. С 2011-го по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.
https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий антонов, россия, сша, москва
Анатолий Антонов, Россия, США, Москва
Посол России Антонов завершил командировку в США

Анатолий Антонов завершил командировку на посту посла России в США

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась.
«

"Посол вылетает в 15 часов (22:00 мск. — Прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом", — подчеркнули там.

При этом посольство назвало спекуляциями сообщения в некоторых Telegram-каналах о том, что Антонов перейдет на работу в аппарат Совбеза.
Позднее информацию о завершении дипломатом командировки в США подтвердили в Министерстве иностранных дел.
Анатолия Антонова назначили послом в США в 2017 году. С 2011-го по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
4 октября, 12:45
 
Анатолий АнтоновРоссияСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала