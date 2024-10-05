https://ria.ru/20241005/antonov-1976554665.html

Посол России Антонов завершил командировку в США

Посол России Антонов завершил командировку в США - РИА Новости, 05.10.2024

Посол России Антонов завершил командировку в США

Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:45

2024-10-05T20:45

2024-10-05T21:30

анатолий антонов

россия

сша

москва

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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Российская дипмиссия в Вашингтоне подтвердила РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась."Посол вылетает в 15 часов (22:00 мск. — Прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом", — подчеркнули там.При этом посольство назвало спекуляциями сообщения в некоторых Telegram-каналах о том, что Антонов перейдет на работу в аппарат Совбеза.Позднее информацию о завершении дипломатом командировки в США подтвердили в Министерстве иностранных дел.Анатолия Антонова назначили послом в США в 2017 году. С 2011-го по 2016-й он занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД.

https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий антонов, россия, сша, москва