https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html

По всей Испании прошли акции протеста в поддержку Палестины

По всей Испании прошли акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.10.2024

По всей Испании прошли акции протеста в поддержку Палестины

В более чем сорока городах Испании, включая столицу страны Мадрид, в субботу стартовали масштабные пропалестинские акции протеста, демонстрации продлятся до... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:58

2024-10-05T22:58

2024-10-05T22:58

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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. В более чем сорока городах Испании, включая столицу страны Мадрид, в субботу стартовали масштабные пропалестинские акции протеста, демонстрации продлятся до понедельника. В субботу акции прошли примерно в двадцати городах королевства, в большинстве из них в шесть часов вечера (19.00 мск), в том числе в Мадриде, а также в Жироне, Гранаде, Памплоне, Аликанте, Кадисе, Сантандере, Арресифе и Мурсии. Демонстрация в Мадриде, в которой приняло участие несколько тысяч человек, началась рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся люди отправились в направлении одной из центральных площадей, Соль, передает корреспондент РИА Новости. "После одного года геноцида в Палестине и 76 лет израильской колонизации, а также в период усиления израильских атак в Ливане мы требуем свободы для палестинского народа", - сказала РИА Новости одна из протестующих. Основными требованиями митингующих стали призывы к прекращению насилия на Ближнем Востоке. Участники акций призывают международное сообщество принять меры по урегулированию палестино-израильского конфликта, а также обеспечить защиту прав палестинцев. Акции, проходящие под лозунгом "Остановить геноцид в Палестине, прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем", запланированы в рамках 10-й национальной мобилизации в поддержку Палестины. В воскресенье с полудня демонстрации пройдут в Барселоне, Валенсии, Кордобе, Малаге, Хихоне, Сории и других городах. Кроме того, в понедельник, с 19.00 протесты пройдут в Севилье, Сарагосе, Хаэне, Лас-Пальмасе и Алькое. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241005/london-1976564883.html

https://ria.ru/20241005/rim-1976562267.html

палестина

израиль

ливан

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, израиль, ливан, хамас, испания