https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html
По всей Испании прошли акции протеста в поддержку Палестины
По всей Испании прошли акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.10.2024
По всей Испании прошли акции протеста в поддержку Палестины
В более чем сорока городах Испании, включая столицу страны Мадрид, в субботу стартовали масштабные пропалестинские акции протеста, демонстрации продлятся до... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:58
2024-10-05T22:58
2024-10-05T22:58
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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. В более чем сорока городах Испании, включая столицу страны Мадрид, в субботу стартовали масштабные пропалестинские акции протеста, демонстрации продлятся до понедельника. В субботу акции прошли примерно в двадцати городах королевства, в большинстве из них в шесть часов вечера (19.00 мск), в том числе в Мадриде, а также в Жироне, Гранаде, Памплоне, Аликанте, Кадисе, Сантандере, Арресифе и Мурсии. Демонстрация в Мадриде, в которой приняло участие несколько тысяч человек, началась рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся люди отправились в направлении одной из центральных площадей, Соль, передает корреспондент РИА Новости. "После одного года геноцида в Палестине и 76 лет израильской колонизации, а также в период усиления израильских атак в Ливане мы требуем свободы для палестинского народа", - сказала РИА Новости одна из протестующих. Основными требованиями митингующих стали призывы к прекращению насилия на Ближнем Востоке. Участники акций призывают международное сообщество принять меры по урегулированию палестино-израильского конфликта, а также обеспечить защиту прав палестинцев. Акции, проходящие под лозунгом "Остановить геноцид в Палестине, прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем", запланированы в рамках 10-й национальной мобилизации в поддержку Палестины. В воскресенье с полудня демонстрации пройдут в Барселоне, Валенсии, Кордобе, Малаге, Хихоне, Сории и других городах. Кроме того, в понедельник, с 19.00 протесты пройдут в Севилье, Сарагосе, Хаэне, Лас-Пальмасе и Алькое. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, израиль, ливан, хамас, испания
В мире, Палестина, Израиль, Ливан, ХАМАС, Испания
По всей Испании прошли акции протеста в поддержку Палестины
В более чем 40 городах Испании прошли масштабные пропалестинские акции протеста
МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. В более чем сорока городах Испании, включая столицу страны Мадрид, в субботу стартовали масштабные пропалестинские акции протеста, демонстрации продлятся до понедельника.
В субботу акции прошли примерно в двадцати городах королевства, в большинстве из них в шесть часов вечера (19.00 мск), в том числе в Мадриде, а также в Жироне, Гранаде, Памплоне, Аликанте, Кадисе, Сантандере, Арресифе и Мурсии. Демонстрация в Мадриде, в которой приняло участие несколько тысяч человек, началась рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся люди отправились в направлении одной из центральных площадей, Соль, передает корреспондент РИА Новости.
«
"После одного года геноцида в Палестине и 76 лет израильской колонизации, а также в период усиления израильских атак в Ливане мы требуем свободы для палестинского народа", - сказала РИА Новости одна из протестующих.
Основными требованиями митингующих стали призывы к прекращению насилия на Ближнем Востоке
. Участники акций призывают международное сообщество принять меры по урегулированию палестино-израильского конфликта, а также обеспечить защиту прав палестинцев.
Акции, проходящие под лозунгом "Остановить геноцид в Палестине, прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем", запланированы в рамках 10-й национальной мобилизации в поддержку Палестины. В воскресенье с полудня демонстрации пройдут в Барселоне
, Валенсии
, Кордобе, Малаге
, Хихоне, Сории и других городах. Кроме того, в понедельник, с 19.00 протесты пройдут в Севилье
, Сарагосе
, Хаэне, Лас-Пальмасе и Алькое.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.