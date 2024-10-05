https://ria.ru/20241005/akhmat-1976497617.html

В "Ахмате" рассказали о работе расчета кочующего миномета в Курской области

В "Ахмате" рассказали о работе расчета кочующего миномета в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024

В "Ахмате" рассказали о работе расчета кочующего миномета в Курской области

Расчет кочующего миномета группы "Щербака" спецназа "Ахмат" охотится за техникой и пресекает ротации ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:37

2024-10-05T11:37

2024-10-05T11:37

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ, 5 окт - РИА Новости. Расчет кочующего миномета группы "Щербака" спецназа "Ахмат" охотится за техникой и пресекает ротации ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Щербак". Корреспонденты РИА Новости наблюдали за работой кочующего миномета. Разведка группы обнаружила движение противника в одной из лесополос, при дополнительной разведке местности при помощи БПЛА информация была подтверждена. Для уничтожения цели группа "Щербака" решила использовать расчет кочующего миномета. "24/7 всегда должны быть на связи, готовы в любой момент выйти и дать отпор противнику. Сейчас расчет миномета будет отрабатывать по противнику, у них идет ротация, подвоз БК (боекомплекта – ред.), хотим нарушить", - рассказал "Щербак" о предстоящей цели. По его словам, на данный момент ВСУ закидывают группы пехоты и технику в лесополосы. "Пехота активно окапывается там, минометы начинают ставить, и мы хотим на ранних стадиях все пресекать, чтобы наши штурмовики, далее "запрыгивая" в эту посадку, добивали противника и вытесняли дальше", - рассказал "Щербак". По словам командира группы, в первые дни атаки на Курскую область противник пытался пройти максимально возможные расстояния на бронетехнике. "Сейчас же уже все наши силы в этой области расставились грамотно, и они не могут пройти и везде попадают. И уже мы атакуем их", - пояснил собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html

https://ria.ru/20240926/akhmat-1974726376.html

https://ria.ru/20241004/su-34-1976406198.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины