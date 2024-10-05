https://ria.ru/20241005/advokat-1976486541.html

Адвокат рассказал, как проверить человека по открытым базам данных

Адвокат рассказал, как проверить человека по открытым базам данных - РИА Новости, 05.10.2024

Адвокат рассказал, как проверить человека по открытым базам данных

Проверить человека в случае необходимости можно по открытым базам данных, например, судебных дел или реестру ФССП, обращаться же к платным ресурсам следует с... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:03

2024-10-05T10:03

2024-10-05T10:03

общество

андрей андреев

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проверить человека в случае необходимости можно по открытым базам данных, например, судебных дел или реестру ФССП, обращаться же к платным ресурсам следует с осторожностью, сообщил РИА Новости председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" Андрей Андреев. "Существуют бесплатные ресурсы, такие как государственные реестры, сайты по проверке задолженностей и иногда даже социальные сети, которые могут предоставить информацию о человеке. Обычно из таких источников можно узнать данные о месте проживания, финансовом состоянии, судебных делах и иногда даже о биографических деталях", - сказал адвокат. Он напомнил, что законность проверки информации зависит от намерений и способов её получения, в большинстве случаев для личной информации требуется согласие человека. Так, адвокат указал, что во многих странах открытые реестры судебных дел, государственные базы данных могут включать записи о рождении, смерти, браке и разводе, сайты предоставляют данные о собственниках недвижимости и истории ее продаж. "Из указанных баз данных можно получить разнообразную информацию: личные данные (ФИО, дата и место рождения, информация о родстве и семейном положении), правовые сведения (наличие судимостей, судебных дел, задолженностей), финансовую информацию (данные о кредитах, ипотеках и задолженностях), социальное присутствие (информация о профессии, учебных заведениях, местах работы, интересах и увлечениях), адресную информацию о месте проживания и предыдущих адресах", - отметил Андреев. Он подчеркнул, что проверка человека по базам данных может быть законной, если она осуществляется в рамках определённых правовых норм. "В большинстве случаев, если информация доступна публично и собрана законно, то ее использование для личных нужд не является нарушением закона. Однако важно учитывать степень согласия – если вы собираете информацию о человеке в целях, связанных с его правами (например, для найма), желательно получить его согласие на обработку личных данных. Проверка должна быть обоснована и не должна нарушать чьи-либо права, например, право на частную жизнь", - пояснил адвокат. Он отметил и существование платных сервисов, которые обещают предоставить данные по ФИО и дате рождения. "Пользоваться такими сайтами можно, но следует быть осторожным: не все ресурсы надёжны, и их данные могут быть устаревшими или собраны незаконным образом. При использовании платных сервисов важно понимать, откуда у них информация, и не нарушать права других людей", - отметил Андреев. Важно учитывать правовые риски, предупредил адвокат, ведь проверка с использованием платного сервиса может быть незаконной, если подразумевает сбор конфиденциальной информации без согласия лица. Он рекомендовал перед использованием всегда проверять репутацию сервиса и его политику конфиденциальности. "Часто платные сервисы используют данные из общедоступных источников, но могут также иметь доступ к специализированным базам данных, которые не всегда являются легитимными. Поэтому будьте внимательны к информации о происхождении данных. Проверка информации о людях через доступные базы данных может быть полезной и даже необходимой, но осуществлять её следует с осторожностью и пониманием правовых норм. Всегда необходимо учитывать этические аспекты и помнить о том, что информация должна использоваться с целью защиты своих интересов и с уважением к личной жизни других людей", - предупредил адвокат.

https://ria.ru/20240727/pisma-1962299078.html

https://ria.ru/20240513/dolzhniki-1945476005.html

https://ria.ru/20240426/gd-1942465803.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, андрей андреев, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)