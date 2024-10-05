https://ria.ru/20241005/advokat-1976486541.html
Адвокат рассказал, как проверить человека по открытым базам данных
Адвокат рассказал, как проверить человека по открытым базам данных - РИА Новости, 05.10.2024
Адвокат рассказал, как проверить человека по открытым базам данных
Проверить человека в случае необходимости можно по открытым базам данных, например, судебных дел или реестру ФССП, обращаться же к платным ресурсам следует с... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:03
2024-10-05T10:03
2024-10-05T10:03
общество
андрей андреев
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проверить человека в случае необходимости можно по открытым базам данных, например, судебных дел или реестру ФССП, обращаться же к платным ресурсам следует с осторожностью, сообщил РИА Новости председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" Андрей Андреев. "Существуют бесплатные ресурсы, такие как государственные реестры, сайты по проверке задолженностей и иногда даже социальные сети, которые могут предоставить информацию о человеке. Обычно из таких источников можно узнать данные о месте проживания, финансовом состоянии, судебных делах и иногда даже о биографических деталях", - сказал адвокат. Он напомнил, что законность проверки информации зависит от намерений и способов её получения, в большинстве случаев для личной информации требуется согласие человека. Так, адвокат указал, что во многих странах открытые реестры судебных дел, государственные базы данных могут включать записи о рождении, смерти, браке и разводе, сайты предоставляют данные о собственниках недвижимости и истории ее продаж. "Из указанных баз данных можно получить разнообразную информацию: личные данные (ФИО, дата и место рождения, информация о родстве и семейном положении), правовые сведения (наличие судимостей, судебных дел, задолженностей), финансовую информацию (данные о кредитах, ипотеках и задолженностях), социальное присутствие (информация о профессии, учебных заведениях, местах работы, интересах и увлечениях), адресную информацию о месте проживания и предыдущих адресах", - отметил Андреев. Он подчеркнул, что проверка человека по базам данных может быть законной, если она осуществляется в рамках определённых правовых норм. "В большинстве случаев, если информация доступна публично и собрана законно, то ее использование для личных нужд не является нарушением закона. Однако важно учитывать степень согласия – если вы собираете информацию о человеке в целях, связанных с его правами (например, для найма), желательно получить его согласие на обработку личных данных. Проверка должна быть обоснована и не должна нарушать чьи-либо права, например, право на частную жизнь", - пояснил адвокат. Он отметил и существование платных сервисов, которые обещают предоставить данные по ФИО и дате рождения. "Пользоваться такими сайтами можно, но следует быть осторожным: не все ресурсы надёжны, и их данные могут быть устаревшими или собраны незаконным образом. При использовании платных сервисов важно понимать, откуда у них информация, и не нарушать права других людей", - отметил Андреев. Важно учитывать правовые риски, предупредил адвокат, ведь проверка с использованием платного сервиса может быть незаконной, если подразумевает сбор конфиденциальной информации без согласия лица. Он рекомендовал перед использованием всегда проверять репутацию сервиса и его политику конфиденциальности. "Часто платные сервисы используют данные из общедоступных источников, но могут также иметь доступ к специализированным базам данных, которые не всегда являются легитимными. Поэтому будьте внимательны к информации о происхождении данных. Проверка информации о людях через доступные базы данных может быть полезной и даже необходимой, но осуществлять её следует с осторожностью и пониманием правовых норм. Всегда необходимо учитывать этические аспекты и помнить о том, что информация должна использоваться с целью защиты своих интересов и с уважением к личной жизни других людей", - предупредил адвокат.
https://ria.ru/20240727/pisma-1962299078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей андреев, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Андрей Андреев, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Адвокат рассказал, как проверить человека по открытым базам данных
Адвокат Андреев посоветовал проверять человека по открытым базам данных
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проверить человека в случае необходимости можно по открытым базам данных, например, судебных дел или реестру ФССП, обращаться же к платным ресурсам следует с осторожностью, сообщил РИА Новости председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" Андрей Андреев.
"Существуют бесплатные ресурсы, такие как государственные реестры, сайты по проверке задолженностей и иногда даже социальные сети, которые могут предоставить информацию о человеке. Обычно из таких источников можно узнать данные о месте проживания, финансовом состоянии, судебных делах и иногда даже о биографических деталях", - сказал адвокат. Он напомнил, что законность проверки информации зависит от намерений и способов её получения, в большинстве случаев для личной информации требуется согласие человека.
Так, адвокат указал, что во многих странах открытые реестры судебных дел, государственные базы данных могут включать записи о рождении, смерти, браке и разводе, сайты предоставляют данные о собственниках недвижимости и истории ее продаж.
"Из указанных баз данных можно получить разнообразную информацию: личные данные (ФИО, дата и место рождения, информация о родстве и семейном положении), правовые сведения (наличие судимостей, судебных дел, задолженностей), финансовую информацию (данные о кредитах, ипотеках и задолженностях), социальное присутствие (информация о профессии, учебных заведениях, местах работы, интересах и увлечениях), адресную информацию о месте проживания и предыдущих адресах", - отметил Андреев.
Он подчеркнул, что проверка человека по базам данных может быть законной, если она осуществляется в рамках определённых правовых норм. "В большинстве случаев, если информация доступна публично и собрана законно, то ее использование для личных нужд не является нарушением закона. Однако важно учитывать степень согласия – если вы собираете информацию о человеке в целях, связанных с его правами (например, для найма), желательно получить его согласие на обработку личных данных. Проверка должна быть обоснована и не должна нарушать чьи-либо права, например, право на частную жизнь", - пояснил адвокат.
Он отметил и существование платных сервисов, которые обещают предоставить данные по ФИО и дате рождения. "Пользоваться такими сайтами можно, но следует быть осторожным: не все ресурсы надёжны, и их данные могут быть устаревшими или собраны незаконным образом. При использовании платных сервисов важно понимать, откуда у них информация, и не нарушать права других людей", - отметил Андреев.
Важно учитывать правовые риски, предупредил адвокат, ведь проверка с использованием платного сервиса может быть незаконной, если подразумевает сбор конфиденциальной информации без согласия лица. Он рекомендовал перед использованием всегда проверять репутацию сервиса и его политику конфиденциальности.
"Часто платные сервисы используют данные из общедоступных источников, но могут также иметь доступ к специализированным базам данных, которые не всегда являются легитимными. Поэтому будьте внимательны к информации о происхождении данных. Проверка информации о людях через доступные базы данных может быть полезной и даже необходимой, но осуществлять её следует с осторожностью и пониманием правовых норм. Всегда необходимо учитывать этические аспекты и помнить о том, что информация должна использоваться с целью защиты своих интересов и с уважением к личной жизни других людей", - предупредил адвокат.